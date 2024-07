Roma più lontana: annuncio UFFICIALE sul bomber

Roma più lontana. Da Radiomercato non arrivano buone notizie per la formazione giallorossa. L’emergenza bomber è pertanto destinata a proseguire.

La Spagna è Campione d’Europa. Verdetto fin troppo prevedibile all’interno di un torneo che ha mostrato le Furie Rosse come l’unica compagine in grado di offrire spettacolo ed emozioni. Ora che sulla competizione continentale è calato il sipario, il calciomercato ritorna ad essere protagonista assoluto.

Nela ‘caliente’ Spagna così come nell’assolata Italia, le trattative sono in pieno fermento. La Liga diventa sempre più ricca. Il Real Madrid, club Campione d’Europa in carica, ha portato nella capitale spagnola l’attaccante numero uno al mondo, Kylian Mbappé. Acquisto a parametro zero dal PSG. Un colpo straordinario, inimmaginabile alle nostre latitudini. La nostra Serie A prova ad avvicinarsi ai livelli della Liga. Si può iniziare provando a portare in Italia qualche profilo interessante del campionato spagnolo. La Roma, dal canto suo, sta sviluppando il suo mercato a piccoli passi. Non vi è fretta, né frenesia di chiudere trattative. Le priorità, però, sono ben chiare nella mente di Daniele De Rossi che le ha comunicate, già da un po’, al direttore sportivo, Florent Ghisolfi. Il reparto d’attacco necessita di interventi urgenti ed il nuovo centravanti, in sostituzione di Romelu Lukaku, dovrà essere scovato al più presto.

Youssef En-Nesyri

Le suggestioni Federico Chiesa e Matias Soulé affascinano il popolo giallorosso, Grandi nomi per le corsie esterne, ma è il centravanti il profilo da trovare quanto prima.

Lo sguardo di Ghisolfi è rivolto proprio lì, all’ombelico del calcio europeo, nel campionato che ha prodotto la nazionale Campione d’Europa e dove milita il club Campione D’Europa. E nella Liga, infatti, che milita il Siviglia e nel Siviglia milita l’attaccante marocchino Youssef En-Nesyri, classe 1997. La Roma lo segue da tempo, ma non è la sola. C’è il Fenerbahce di José Mourinho ed il richiamo possente, dal punto di vista economico, del calcio dell’Arabia Saudita. Sul futuro prossimo dell’attaccante marocchino si è espresso il direttore sportivo del Siviglia, Victor Orta. Su diariodesevilla.es sono riportate le sue dichiarazioni: “Ci sono tanti interessi da parte delle squadre europee ma niente che piaccia a noi. Conosciamo la categoria di Youssef, il numero di gol e il passato che ha a Siviglia“. Diverse le richieste ma le offerte economiche risultano essere insoddisfacenti. “In quel niente che piaccia a noi” appare palese la volontà di capitalizzare al massimo la cessione dell’attaccante marocchino.

Occorre pertanto un investimento importante. Un avviso ai naviganti, Roma inclusa.