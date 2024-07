Ha detto sì alla Roma: 30 milioni non bastano

Ha detto sì alla Roma: 30 milioni per il cartellino comunque non bastano. Ecco le ultime notizie che attorno al centravanti che i giallorossi vogliono prendere

Dopo aver preso Enzo Le Fée, la Roma è alla ricerca di quell’attaccante che vada a coprire il buco lasciato da Romelu Lukaku, che si potrebbe rivedere in Italia, visto che su di lui c’è il Napoli.

Sono due i nomi che circolano con insistenza attorno a Trigoria. Quello di En-Nerysi, al momento, è quello più caldo, ma Ghisolfi non perde di vista nemmeno Alexander Sorloth, norvegese del Villarreal che lo scorso anno ha disputato una stagione importante. Gli spagnoli lo hanno preso dal Lipsia per 10 milioni ed esiste, anche, una clausola rescissoria di 38milioni di euro. Gli ultimi aggiornamenti su questa operazione li ha dati Matteo Moretto.

Calciomercato Roma, le ultime su Sorloth

“Il Villarreal continua a chiedere il prezzo della clausola, 38 milioni. La Roma ha avuto colloqui positivi con l’entourage dell’attaccante norvegese, ma al momento non c’è accordo sul prezzo finale“. Questo il quadro: De Rossi quindi ha il sì del giocatore ma per arrivare a dama serve del tempo. In tutto questo c’è anche l’interesse del West Ham che, inoltre, ha fatto una prima offerta andata a vuoto.

“Il West Ham ha offerto quasi 30 milioni di euro. Nelle ultime settimane, l’Al-Qadsiah di Míchel ha messo alla prova la situazione dell’attaccante offrendogli un contratto da un milione di dollari, ma la trattativa non è andata avanti”. Insomma, gli arabi in questo caso sono fuori dalla questione. Sorloth vuole rimanere nel calcio che conta e attende evidentemente che la Roma faccia la propria mossa. Certo, i giallorossi devono prima cedere Abraham per trovare le risorse finanziarie per prendere un centravanti a titolo definitivo. Anche se il pezzo in ogni caso rimane mancante. E De Rossi nel frattempo attende.