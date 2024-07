La Roma cambia pelle in mediana: l’offerta scompagina i piani

Calciomercato Roma, dai primi sondaggi esplorativi alla volontà di affondare il colpo: ecco cosa cambia per i giallorossi

Rimpolpata dall’innesto di Enzo Le Fée, il centrocampo della Roma potrebbe vivere un’estate caratterizzata da cambiamenti strutturali molto profondi. Con l’intento di puntellare un reparto che nella scorsa stagione ha evidenziato non poche lacune, Ghisolfi sta continuando a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti.

Sotto questo punto di vista molto dipenderà anche dalle cessioni che la Roma concretizzerà. Tralasciando almeno per un momento le sirene arabe riguardanti il futuro di Paredes, va monitorata anche la situazione riguardante Edoardo Bove. Sebbene l’eventuale addio del centrocampista classe ‘2002 non sia all’ordine del giorno in casa Roma, nei prossimi giorni un club di Serie A potrebbe uscire allo scoperto per il gioiellino giallorosso. A riferirlo è il Romanista, che spiega come la pista Bove-Fiorentina possa ritornare prepotentemente in auge dopo i primi sondaggi esplorativi compiuti per tastare il terreno.

Calciomercato Roma, la Fiorentina fa sul serio per Bove

Dopo la cessione di Aouar, dunque, la Roma potrebbe vedersi costretta a valutare una nuova offerta per un suo centrocampista. Dal canto suo i giallorossi non avrebbero intenzione di vendere il calciatore che, dal canto suo, non ha alcuna fretta di andar via.

Alla ricerca di un nuovo profilo per il centrocampo di Palladino, però, la Fiorentina è chiamata ad alzare il pressing. Sebbene i principali obiettivi – allo stato attuale della situazione – portino a Thorstevdt e Vranckx, le difficoltà riscontrate potrebbero suggerire un’improvvisa inversione a U. Incassato il gradimento di Palladino, l’area tecnica Viola sarebbe entrata nell’ordine di idee di affondare il colpo per Bove per il quale sarebbe pronta la prima offerta. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi sotto questo punto di vista e quanto effettivamente le parti vorranno venirsi incontro. Sono attesi aggiornamenti sostanziali nel corso dei prossimi giorni.