Scambio per Chiesa: due di picche Juventus, nuovo rilancio

Calciomercato Roma, scambio per Chiesa e due di picche della Juventus. I bianconeri non accettano contropartite e alzano la posta

Fino al 20 luglio, giorno del suo matrimonio, Federico Chiesa non prenderà nessuna decisione. Il sì è quello della vita e l’esterno della Juventus pensa solo a quello. Poi sarà ovviamente il tempo di capire cosa fare del proprio futuro, con la Roma che come sappiamo lo vorrebbe.

I due club non avrebbero nessun problema a trovare un accordo economico: con 25 milioni forse qualcosa in meno vista la scadenza di contratto, si potrebbe fare. Il problema, il nodo, è quello dell’ingaggio: ma mettendo davanti un progetto tecnico importante e con la certezza di essere al centro dello stesso, allora le richieste di Chiesa si potrebbero anche abbassare. Insomma, si tratta. E si tratta anche cercando di evitare inserimenti. Oggi, questa mattina, si è parlato del Napoli che potrebbe fare uno scambio con Raspadori. Ma secondo le informazioni riportate da Mirko Nicolino, non sarà proprio così.

Calciomercato Roma, la decisione della Juve per Chiesa

“Non risulta un interesse concreto della Juventus per Raspadori. No a scambi con Chiesa”. Questa è solamente la prima parte di quello che ha scritto. Poi si sofferma su quelle che sono le richieste economiche della Juventus.

“La posizione del club ad oggi è 30 milioni cash, anche con una eventuale formula dilazionata”. Insomma, nuova informazioni sul costo del cartellino del giocatore con Giuntoli che non sembra essere intenzionato in nessun modo ad abbassare le pretese per l’esterno offensivo che non sembra possa avere spazio l’anno prossimo con Motta in panchina. E vedremo quale sarà la mossa della Roma, se aspetterà ancora oppure deciderà di affondare in maniera definitiva, il colpo, per Soulé. Ma anche in questo caso servono moltissimi soldi per chiudere la questione.