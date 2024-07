Soulè alla Roma, c’è l’accordo: ecco l’offerta alla Juventus

Calciomercato Roma, accordo e offerta alla Juventus per Soulé: ecco tutte le cifre Gli ultimi aggiornamenti.

Matias Soulé è uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo, attirando l’attenzione della Roma nelle ultime ore. Dopo una stagione brillante al Frosinone, l’argentino, di proprietà della Juventus, non è considerato indispensabile nel progetto di Thiago Motta.

La Roma si è interessata a Soulé soprattutto di recente, nonostante i primi accostamenti risalgano a circa un mese fa. Questi erano nati principalmente da una dichiarazione del giocatore sulla possibilità di giocare con Dybala e Paredes. In un momento in cui si parlava molto di Federico Chiesa, Soulé è emerso come un possibile rinforzo per la squadra di De Rossi, rappresentando una continuità nella sua crescita iniziata al Frosinone.

Calciomercato Roma, 27 milioni alla Juventus: accordo già raggiunto con Soulé

Sottrarre Soulé alla Juventus non ha mai rappresentato, però, un compito semplice per gli addetti ai lavori di Trigoria. La Juventus è disposta a lasciar partire il giovane talento, ma solo di fronte a un’offerta adeguata. La sua giovane età e le ottime prestazioni in Serie A giustificano le elevate cifre richieste per il suo trasferimento, con interessamenti anche dalla Premier League, in particolare dal Leicester.

Questi ultimi minuti, però, permettono di registrare novità di non poco conto, relative all’intesa economica trovata tra la Roma e il giocatore per un suo trasferimento in giallorosso. Nella Capitale starebbero cercando di fare leva soprattutto sulla volontà del calciatore, che avrebbe già espresso gradimento verso il progetto nascente di Ghisolfi e colleghi, anteponendo tale scenario anche all’opportunità palesatasi in Premier League.

Risolte le questioni di accordi con il diretto interessato, resta da capire l’evoluzione della trattativa con la Juventus, che ha palesato in questi giorni l’intenzione di incassare cifre superiori ai 30 milioni di euro. Per ora, forte del su citato accordo con Soulé, la Roma parrebbe essere prossima ad avanzare un’offerta di circa 27 milioni di euro, bonus inclusi.