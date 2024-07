La Roma anticipa Juve e Inter: prima offerta

Calciomercato Roma, i giallorossi anticipano Juve e Inter e piazzano la prima offerta per il portiere. Ecco la risposta già arrivata a Ghisolfi

Uno sguardo al futuro. La Roma, come abbiamo visto anche in questa sessione di mercato con l’innesto di Sangaré, sta cercando di costruire una squadra che possa non solo dare delle soddisfazioni nell’immediato, ma che possa anche essere una formazione pronta per le prossime stagioni.

Intanto Daniele De Rossi – anche per via di tutti quelli che sono stati in giro con la nazionale nel corso di questi mesi – ha convocato per il ritiro di Trigoria diversi ragazzini. E nell’amichevole che questo pomeriggio i giallorossi, la prima della stagione, affronteranno contro il Latina, dovrebbero trovare tutti spazio. Vedremo poi come andranno effettivamente le cose, ma di certo, almeno secondo le informazioni riportate da tuttomercatoweb.it, il club si sta muovendo anche per un altro giovanissimo elemento che potrebbe fare al caso della Roma del futuro. Un portiere, che piace a mezza Serie A.

Calciomercato Roma, prima offerta per Nunziante

Il nome è quello di Alessandro Nunziante, classe 2007, che è di proprietà del Benevento. Su di lui c’è il forte interesse della Roma, dell’Inter, della Juventus e anche dell’Atalanta. Ma nessuno al momento si è spinto come i giallorossi, che hanno presentato una prima offerta, anche importante, che però è stata respinta dal club campano. Insomma, il primo tentativo è andato a vuoto ma non è detto che non ci possa essere un assalto già nelle prossime settimane o nei prossimi giorni.

Uno sguardo al futuro, come detto. Una Roma che guarda con interesse ai profili giovani che possono magari, un giorno, anche dare un ritorno economico importante. Perché piazzare delle plusvalenze è quello che i club poi, alla fine, vogliono.