Offerta ufficiale dopo l’accordo: ecco Soulé

Calciomercato Roma, offerta UFFICIALE per Soulé: è successo proprio dopo l’accordo. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Matias Soulé resta uno dei nomi più caldi di questa finestra di mercato estivo. La Roma ha intensificato il suo interesse per l’argentino, che ha brillato nella sua stagione al Frosinone e non sembra rientrare nei piani di Thiago Motta alla Juventus. La Roma ha , ormai non più da poco tempo, manifestato un crescente interesse nei suoi confronti, a scarsa distanza da quell’ammiccamento nei confronti di Dybala e Paredes che in pochi, fino a qualche tempo fa, si sarebbero immaginati poter divenire concreta trattativa di calciomercato.

Nonostante inizialmente si parlasse molto di Federico Chiesa, Soulé è emerso come un’alternativa valida per rinforzare la rosa di De Rossi, confermando il suo percorso di crescita iniziato a Frosinone e convergendo in scenari che hanno fino a questo momento coinvolto anche la Premier League, con particolare ingerenza soprattutto da parte del Leicester.

Calciomercato Roma, accordo e offerta UFFICIALE per Soulé

Trattare con la Juventus, come noto, non è mai semplice, soprattutto in casi come quello legato ad un grande prospetto come l’argentino. In casa Juve, però, va segnalato anche l’anelito al monetizzare per conferire nuova linfa economica a Giuntoli, con Soulé ormai non più considerato centrale nel progetto bianconero.

Nelle ultime si è parlato di u accordo economico tra la Roma e Soulé. Il giocatore sembra essere entusiasta del progetto della Roma, preferendolo a opportunità in Premier League. Con l’accordo personale raggiunto, la Roma ha lavorato recentemente per presentare un’offerta ufficiale alla Juventus, arrivata, secondo le penne de La Gazzetta dello Sport, proprio in queste ore.

Soulé è stato, infatti, individuato come il rinforzo ideale da regalare a De Rossi, per il quale sarebbe arrivata a Torino un’offerta superiore ai 25 milioni di euro, bonus inclusi. La Juventus avrebbe declinato questa prima cifra, ma a Trigoria intendono puntare soprattutto sull’accordo col calciatore, anteposto anche allo stesso Federico Chiesa, i cui tentennamenti e le cui attese hanno alla fine portato la società giallorossa a sterzare su un giocatore affamato e che ha fin qui dimostrato di bramare una dimensione come quella della Roma.