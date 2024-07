Firma immediata dopo l’addio UFFICIALE: Roma bloccata

Calciomercato Roma, nuova firma dopo l’addio UFFICIALE: hanno già mandato l’offerta. Ghisolfi bloccato, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Sono ancora numerosi gli aspetti che Ghisolfi continua a considerare nel corso di un calciomercato pienamene avviato in quel di Trigoria, consapevole dei grandi cambiamenti e novità che potrebbero contraddistinguere questa parentesi della campagna acquisti. Le richieste e gli obiettivi di De Rossi sono stati chiariti e inseriti in una strategia operativa che, come già successo in passato, dovrà soddisfare le esigenze del tecnico rispettando al contempo i parametri economici del club.

Sin da principio, come accaduto anche in passato, diversi movimenti stanno interessando vari reparti della squadra, sia in entrata che in uscita. Nonostante la mancanza di novità ufficiali, la Roma ha mostrato grande interesse soprattutto nel reparto avanzato, dove i mancati riscatti di Azmoun e Lukaku rendono nomi come En-Nesyri, Soloth e (nuovamente, in queste ultime ore) David a dir poco caldi e forieri di grandi novità nel corso delle prossime ore o giornate.

Calciomercato Roma, il Trabzonspor fa sul serio per Tavernier: ripercussioni sullo scenario Karsdorp

La Roma ha in questi giorni chiosato in modo definitivo anche la pratica secondo portiere, ingaggiando ufficialmente lo svincolato Ryan, attualmente unico rinforzo insieme a Enzo Le Fée e Buba Sangaré in questa fase di mercato. Oltre ad una questione in attacco abbracciante sia scenari legati alle fasce che al terminale offensivo, le ultime settimane erano state molto importanti anche sul fronte terzini, sia in entrata che in uscita.

Non solo, infatti, la necessità di prelevare elementi freschi e funzionali da ambedue i lati, ma anche l’esigenza di arrivare ad una concreta soluzione per Rick Karsdorp, in scadenza nel 2025 e ormai ai ferri corti con una piazza alla quale non ha più tanto altro da dare. Accostato a diversi club, tra cui, in ordine cronologico, l’Aek Atene, l’olandese era finito anche nel mirino del Trabzonspor, che ha in settimana annunciato ufficialmente lo svincolo di Meunier.

L’uscita del laterale ex PSG avrebbe potuto sbloccare il passaggio di Karsdorp, ma le ultime notizie di Fabrizio Romano parrebbero non proprio andare in questa direzione. Il club turco, infatti, si starebbe concretamente muovendo per James Tavernier, come dimostrato dall’invio di un’offerta formale per il laterale. Seguiranno aggiornamenti.