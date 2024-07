La chiamata di Mourinho porta alla firma: la Roma è già un ricordo

La chiamata di Mourinho porta alla firma e rappresenta un cambio di programma nel mercato della Roma. Ora occorrerà ricominciare da capo.

Daniele De Rossi non è tranquillo. La partita amichevole contro il Latina ha mostrato, ancora una volta, i limiti dell’organico della Roma attuale. La gara ha evidenziato come la sua Roma abbia bisogno, al più presto, di innesti di spessore. E se tutti i reparti hanno bisogno di qualità, è ancora il reparto offensivo a richiedere un immediato intervento.

Le porte girevoli a Trigoria, alla voce attaccanti, hanno funzionato esclusivamente in uscita. Romelu Lukaku appartiene ormai al passato, un passato che però deve essere immediatamente sostituito. Con un prospetto di pari valore, se possibile. Il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, il nuovo numero nove della Roma lo ha già individuato da tempo, così come l’esterno di qualità da affiancare a Paulo Dybala. I progetti stampati su carta, però, occorre che si traducano, al più presto, in trattative da avviare e concludere. Durante il mercato ogni esitazione può costare caro. La concorrenza non aspetta. E la Roma sta rischiando di perdere un obiettivo inseguito da settimane.

José Mourinho soffia El-Nesyri alla Roma

La Roma, Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi la scelta l’avevano fatta da un po’. Un centravanti ancora giovane e dai costi accessibili. Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino del Siviglia, classe 1997, era il prescelto dalla società giallorossa.

‘Era’ perché sembra che il futuro dell’attaccante del Siviglia non sarà a Roma. A rivelarlo è Maximo de la Cruz Ramirez Ramirez, giornalista conoscitore degli affari del Siviglia. Un suo post recita infatti che: “Mourinho ha appena convinto En-Nesyri a firmare per il Fenerbahce. Accordo chiuso per 4 anni con uno stipendio di 6 milioni. En-Nesyri sarà un giocatore chiave per il club turco. Nelle prossime ore è attesa un’offerta di 20 milioni fissi più variabili, che potrebbe arrivare a 25 milioni“. Un duro colpo per la società giallorossa che ora dovrà imbastire una nuova trattativa per un nuovo attaccante da regalare a Daniele De Rossi. Per trovare il nuovo numero nove della Roma di tempo ancora ce n’è, ma è sempre consigliabile non sprecarlo inutilmente. Perché la concorrenza non aspetta.