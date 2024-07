Nuovo colpo di scena Chiesa, i Friedkin sbloccano Conte

Nuovo colpo di scena Chiesa, i Friedkin sbloccano così il Napoli di Antonio Conte. C’è già l’accordo.

Federico Chiesa resta al centro delle attenzioni del calciomercato estivo, suscitando notevole interesse all’interno di una Serie A che, nel recente passato, ha visto maturare non poche avances soprattutto in casa Napoli e Roma. L’esterno offensivo della Juventus, reduce da una stagione significativa, è stato visto come un elemento potenzialmente chiave all’interno del progetto De Rossi, perdendo, però, pian piano quella centralità nei discorsi e nelle valutazioni in seguito alle tante attese generate dal suo stesso atteggiamento.

Giunto ad un anno di scadenza con la Juventus, il numero 7 non ha ancora sciolto le proprie riserve, procrastinando ulteriormente una scelta che pareva destinata ad essere ponderata solamente dopo l’Europeo. Ad oggi, il figlio d’arte è invece ancora un calciatore dei bianconeri, con la Roma che, dal proprio canto, parrebbe aver iniziato ad orientare le proprie attenzioni e le proprie energie temporali e fisiche altrove.

Calciomercato Roma, intreccio Lindstrom-Chiesa in casa Friedkin

La Juventus, pur riconoscendo il valore di Chiesa, non lo considera incedibile, soprattutto alla luce della necessità di fare cassa per continuare il nobile progetto catalizzato da Giuntoli con l’arrivo di Thiago Motta. Il nuovo allenatore ha speso recentemente parole buone e dal sapore diplomatico per Chiesa, il cui futuro potrebbe adesso intrecciarsi con il mondo Friedkin in lato senso.

Mentre la Roma, infatti, continua a muoversi con maggiore veemenza su Matias Soulé, infatti, gli ultimi accadimenti in casa Napoli potrebbero non far escludere affondi partenopei per il numero 7 della Juventus. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, infatti, il Napoli e l’Everton avrebbero trovato un’intesa per l’approdo di Lindstrom in Inghilterra, presso il club di recente proprietà dei su citati Friedkin.

Quest’intreccio coinvolgente i medesimi proprietari della Roma potrebbe, dunque, vedere eventualmente il Napoli tornare ad aprire discorsi e trattative per Federico Chiesa, al netto di una chiusura della trattativa con l’Everton non ancora conclusa: si attende, infatti, l’accordo tra il calciatore e il club inglese per vedere Lindstrom lasciare il Napoli dopo solamente un anno.