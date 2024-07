Rabiot all’Inter, ecco le cifre: l’addio alla Juve è UFFICIALE

Rabiot all’Inter: la notizia di giornata è sicuramente l’addio di Adrien ai bianconeri. E c’è già la nuova maglia per il francese

La notizia di oggi, anche se la sensazione era questa da un poco di tempo, è che Adrien Rabiot, centrocampista ex Juventus ormai, ha ufficialmente rifiutato l’offerta di rinnovo contrattuale che Giuntoli gli ha messo sul piatto.

Adesso è libero da ogni vincolo e sicuramente sua madre, che ne cura gli interessi, si sta già guardando intorno per trovargli una nuova sistemazione. Si parla di Premier League, con il Manchester United che potrebbe di nuovo affondare il colpo dopo esserci andato vicino un poco di tempo fa. Ma si parla anche di una possibile destinazione italiana. Nelle scorse settimane il nome del francese è stato accostato al Milan prima e alla Roma dopo. Mentre secondo i bookmaker non è del tutto da escludere un suo passaggio all’Inter. Anzi, la situazione è così importante che la quota è veramente da tenere sotto osservazione.

Rabiot all’Inter, ecco le cifre ufficiali

Rabiot è uno che può ancora fare la differenza. Alla Juventus, in alcune circostanze, ha davvero mostrato di essere un giocatore di una categoria diversa, con un passo diverso e con delle idee sicuramente geniali. E sappiamo benissimo come, anche per via dei conti che a quanto sembra non sono dei migliori, l’Inter abbia l’intenzione di prendere quei giocatori a zero che si liberano dai rispettivi club. In questa sessione di mercato in questo modo sono arrivati in nerazzurro sia Taremi che Zielinski.

E che non possa arrivare anche Rabiot? I bookmaker come detto lo mettono in lavagna ad una cifra sicuramente abbordabile, vuol dire che forse qualche abboccamento c’è stato: si gioca infatti un passaggio del francese in nerazzurro a 4 volte la posta. Non esagerato. Certo, se Adrien dovesse decidere per i soldi – e così sembra – allora per la squadra milanese ci sarebbe davvero poco da fare. Dalla Premier League le offerte d’ingaggio saranno sicuramente più alte.