Soulé e Chiesa, Juventus allo scoperto: doppio annuncio UFFICIALE

Soulé e Chiesa, oggi durante la conferenza stampa di presentazione Thiago Motta ha parlato dei due in uscita. Ecco le parole

Oggi è stato il giorno della conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta. E ovviamente all’allenatore della Juventus, così come è stato fatto anche per il direttore Cristiano Giuntoli, sono state poste delle domande su Soulé e Chiesa, obiettivi della Roma in questa sessione di mercato.

Soprattutto l’argentino, per il quale i giallorossi si sono mossi in maniera ufficiale presentando un’offerta complessiva di 25milioni di euro che per ora non basta, sembrerebbe abbia superato nella lista di gradimento di Daniele De Rossi l’italiano, che dopodomani si sposerà e che ancora una decisione sul proprio futuro non l’ha presa. Insomma, Chiesa ha temporeggiato e questo ha sicuramente un poco stizzito la Roma. Detto ciò, andiamo a leggere insieme le parole dell’allenatore.

Soulé e Chiesa, le parole di Motta

Partiamo da Chiesa: “Lo ha già detto il direttore, alla Juventus abbiamo giocatori forti e questo discorso vale anche per Chiesa” E poi passiamo all’argentino: “Soulé si sta allenando molto bene, come ha detto il direttore fa parte del gruppo e adesso è un giocatore della Juve: in questo momento vi posso dire solamente che si sta allenando molto bene”.

Insomma, nessuno ha detto che resteranno sicuramente in bianconero, nessuno ha detto che se ne andranno in questa sessione di mercato. Però la sensazione, e non solo quella, è che in questo momento i torinesi dopo aver piazzato 4 colpi ufficiali debbano passare all’incasso, e sono i due citati prima che potrebbero portare un buon introito. Vedremo quello che succederà. Con la Roma che rimane, ovviamente, alla finestra, per tentare il colpo grosso.