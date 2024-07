Dal Milan alla Juventus, Giuntoli l’ha fatto ancora: affare ‘riscritto’

Ecco le ultime su un prezioso obiettivo di calciomercato condiviso da Milan, Juventus e Inter. Le trame di mercato si complicano

Nonostante siano passati diversi giorni dall’inizio della sessione estiva del calciomercato, la massima lega italiana sembrerebbe non aver affatto rispettato le ragguardevoli aspettative covate nel corso delle scorse settimane dalla gran parte dei tifosi e degli appassionati del bel paese.

A caricare la smania degli appassionati vi era il convinto ed evidente tentativo di rinnovamento manifestato da Milan, Juventus, Roma, Lazio e Napoli – intenzionate a mettere un freno all’egemonia inaugurata dalla corazzata di Simone Inzaghi nel corso della stagione appena conclusasi -, il cui cambio di allenatore è stato solo il primo passo per un profondo restyling dei propri organici.

Al netto della modesta quantità di affari conclusi, mancano ancora diverse settimane alla chiusura del calciomercato e, difatti, le voci sui possibili trasferimento continuano a monopolizzare le attenzioni delle dirigenze nostrane. In tal senso sono recentemente emerse nuove indiscrezioni in merito ad uno dei nomi più ambiti dalle big italiane.

Il Milan in pole per Fofana: la Juve di Giuntoli disturba

Quello di Youssouf Fofana è senza dubbio alcuno uno dei profili più accattivanti dell’odierno panorama calcistico europeo. Il talentoso centrocampista francese ha più volte messo in mostra un invidiabile ventaglio di qualità, che vanno dalla rinomata capacità di ripulire in fase di copertura, alla sorprendente qualità palla al piede, in grado di impreziosire la fase di impostazione dal basso.

Sulle tracce del talento classe ’99 del Monaco vi sono in particolare il Manchester United e il Milan di Paulo Fonseca, con quest’ultimo avvantaggiato a causa dei tentativi sensibilmente più concreti rispetto alle timide manifestazioni dei Red Devils.

All’interno del duello tra i diavoli si sono recentemente reinserite Juventus e Inter, intenzionate più che altro ad esercitare un efficace ruolo di elementi di disturbo per la trattativa del Milan. A causa della scadenza del contratto nel giungo del 2025 e di un’età non più particolarmente accattivante, non potranno spingersi sopra i 20 milioni di euro, almeno per quanto riportato da Le10Sport.