Fiato sospeso Roma, il bis è servito: il nuovo attaccante lo ‘decide’ Guardiola

Ecco le ultime in merito ad uno degli obiettivi offensivi più chiacchierati tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini

Prosegue senza soluzione di continuità la disperata ricerca di un degno erede di Romelu Lukaku per Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi, i quali, negli scorsi giorni, hanno visto evaporare diversi potenziali trasferimenti valutati nel corso delle ultime settimane. La prudenza del nuovo direttore tecnico d’oltralpe rischia infatti di lasciare i giallorossi sforniti in quello che, da molti, viene considerato il ruolo più decisivo all’interno di uno scacchiere calcistico.

La qualità percepita della rivoluzione di Ghisolfi e De Rossi non potrà che passare dalla bontà del nuovo centravanti scelto, su cui i sostenitori giallorossi ripongono gran parte delle proprie aspettative. Nonostante la presenza di uno o più affari sfumati – l’ultimo potrebbe essere quello riguardante Youssef En Nesyri, sempre più vicino al Fenerbahce di José Mourinho – vi sono ancora diversi nomi di pregio segnati sul taccuino del direttore tecnico francese. Ecco le ultime su uno dei centravanti più chiacchierati tra i vicoli della città eterna.

Roma e Atletico Madrid in corsa per David: Guardiola decisivo?

Il calciatore in questione risponde al nome di Jonathan David e, secondo le ultime voci emerse dal marasma di informazioni in circolo durante la sessione di calciomercato, pare che i giallorossi stiano intensificando i sondaggi per portare il centravanti newyorkese all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Di fianco ai capitolini ecco anche l’Atletico Madrid del cholo Simeone, più volte indicato come possibile candidato all’acquisizione del cartellino del numero 9 del Lille. Si tratta di un interprete particolarmente difforme da quanto compiuto da Romelu Lukaku nel medesimo ruolo, a causa di caratteristiche tecnico-fisiche ben diverse: da una parte abbiamo la modesta qualità palla al piede e l’impressionante stazza del gigante belga, mentre dall’altra ecco l’invidiabile tecnica e l’agilità (garantita dai “soli” 180 centimetri di altezza) di David.

La corsa al centravanti potrebbe conoscere un importante aggiornamento in relazione alle volontà di Pep Guardiola, poiché l’Atletico Madrid ha più volte manifestato un vivo interesse anche nei confronti di Julian Alvarez. Nel caso in cui Guardiola dovesse inserire il giovane argentino nella lista dei possibili sacrificabili e il club di Simeone dovesse dunque acquisirne il cartellino, la Roma di DDR – che per ora, come riportato da l’Equipe, non ha ancora avanzato offerte concrete – potrebbe ritrovarsi via libera.