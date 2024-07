Mazzata Roma, dietrofront definitivo: affare a rischio

Tra innesti ed uscite, proseguono i contatti dell’area mercato della Roma. L’ultima mossa, però, potrebbe riscrivere l’esito dell’affare

Dopo aver ufficializzato gli innesti di Le Fée e Ryan, la Roma è uscita definitivamente allo scoperto anche per Matias Soulé. Pur non accontentando ancora le richieste della Juventus, i giallorossi stanno studiando l’offerta giusta con la quale far saltare il banco. Parallelamente, però, Ghisolfi tiene aperto anche il canale delle uscite.

Un passaggio quasi obbligato per la Roma, che vuole incamerare un tesoretto con il quale poter dare la caccia agli obiettivi da tempo individuati prioritari per lo scacchiere di De Rossi. Sotto questo punto di vista, però, l’ultima indiscrezione da attenzione rimescolare le carte in tavola. Sebbene nei giorni scorsi sembrasse un affare ormai indirizzato nelle sue linee essenziali, infatti, la trattativa che dovrebbe portare Jan Oliveras all’Al Ittihad avrebbe fatto registrare una brusca frenata.

Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari, infatti, l’accordo tra i club non sarebbe stato ancora trovato. Motivo per il quale la trattativa è in bilico; prova ne sia la presa di posizione dell’Al Ittihad, che avrebbe cominciato a valutare profili alternativi a Jan Oliveras. Gioiello della compagine di Federico Guidi, Oliveras era dato ormai in partenza. Il cauto ottimismo lasciato trapelare nei giorni scorsi, però, ha lasciato il posto ad uno scenario completamente ribaltato. Un dietrofront tutt’altro che banale per la Roma visto che si vociferava che l’operazione potesse chiudersi a titolo definitivo sulla base di una valutazione complessiva da circa 5-6 milioni di euro.