Nuova plusvalenza per la Roma: il gioco si fa duro

La Roma pensa ad una nuova plusvalenza per il proprio mercato, anche se non è una necessità impellente per le casse giallorosse

Ghisolfi deve trovare nuove soluzioni per completare la rosa a disposizione di De Rossi e ad un mese dall’inizio del campionato mancano ancora diversi tasselli. Dei presenti a Trigoria, tuttavia, qualcuno potrebbe salutare a breve.

Il mercato della Roma è come un puzzle dinamico in continuo divenire. Sia dal punto di vista economico che tecnico non ci sono paletti imprescindibili da seguire, ma una serie di soluzioni da trovare. Le plusvalenze entro il 30 giugno sono state meno vincolanti e anche il budget a disposizione di Ghisolfi non è poi così stabilito, fermo e immobile. Bisogna avere anche fantasia per arrivare a completare la rosa con quella decina di innesti di cui De Rossi ha bisogno. Per ora sono arrivati solo Le Fee e Ryan, ma il grosso deve ancora essere fatto.

Come detto le cessioni non sono un obbligo di bilancio ma di certo aiutano a sistemare le cose anche in entrata. Ad esempio Aouar (già andato) e Oliveras (in procinto di andare) in Arabia Saudita sono stati una manna dal cielo per le casse giallorosse. Dopo Belotti in avanti può salutare anche Abraham, con un consistente eventuale taglio al monte ingaggi. Chi sulla lista degli emolumenti non pesa invece poi molto è Nicola Zalewski, che però deve ancora capire bene quale sarà il suo futuro.

Nicola Zalewski al bivio: rilancio con la Roma o cessione immediata

Zalewski era stato messo nella lista dei cedibili alla fine dello scorso campionato e anche alcune dichiarazioni rilasciate durante il corso degli Europei (sostanzialmente di “matrimoni che si fanno in due”) avevano lasciato intendere di una storia vicina al capolinea. In Germania, però, la Polonia è stata eliminata subito e di certo Nicola non è stata tra i più brillanti. Le offerte piovute a Trigoria dopo il suo primo anno con Mourinho sono scomparse. Ora non si parla più di Borussia Dortmund, West Ham o Leicester e dei 15 milioni recapitati a Tiago Pinto per farlo partire non ce n’è più nemmeno l’ombra.

La Roma, come riportato dal Corriere dello Sport, si trova davanti ad un bivio con Zalewski, nell’indecisione di capire se lasciarlo partire o dargli una seconda chance in vista della prossima stagione. Il ragazzo nel frattempo si è tagliato parte delle vacanze per tornare subito a Trigoria e mettersi a disposizione di De Rossi. Difficilmente il tecnico cambierà idea ma se non dovesse arrivare l’offerta giusta il classe 2002 potrebbe anche restare.