Annuncio UFFICIALE e addio Juve: Thiago Motta resta di sasso

Dopo gli arrivi dei vari Di Gregorio, Douglas Luiz, Khephren Thuram e Cabal, la Juve ha ricevuto delle cattive notizie in sede di calciomercato.

La Juventus, di fatto, è sicuramente tra le squadre del campionato di Serie A più attive in questa sessione di calciomercato estivo. Cristiano Giuntoli, dopo aver ingaggiato Thiago Motta come nuova guida tecnica della ‘Vecchia Signora’, ha collezionato diversi colpi davvero importanti in sede di mercato.

L’ex direttore sportivo del Napoli, infatti, ha già chiuso ben quattro arrivi. Il primo è stato quello di Di Gregorio dal Monza, poi si sono succeduti i colpi Douglas Luiz e Khephren Thuram a centrocampo e quello di Cabal in difesa. Nonostante questi arrivi, così come ammesso dallo stesso Cristiano Giuntoli, la Juventus ha tutta l’intenzione di rinforzare ancora di più la squadra di Thiago Motta.

Per la difesa, dunque, si parla molto di Todibo del Nizza, anche se prima bisogna cedere l’ex giallorosso Huijsen. Mentre a centrocampo il primo obiettivo di Giuntoli è sicuramente Koopmeiners dell’Atalanta. In attacco, invece si è parlato molto dell’ipotesi Sancho sul quale, però, non ci sono delle buone notizie per la Juventus.

Calciomercato Juve, Sancho titolare nell’amichevole del Manchester United contro i Rangers

Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X dal giornalista ‘Ben Jacobs’, infatti, il calciatore inglese è sceso titolare nella gara amichevole di oggi del Manchester United. I ‘Red Devils’, infatti, stanno sfidando in questi minuti i Rangers.

Questa presenza da titolare, di fatto, allontana Sancho alla Juventus, considerando anche le ultime dichiarazioni di Erik ten Hag. Il tecnico olandese, infatti, ha ribadito la sua voglia di puntare per la prossima stagione sull’ex calciatore del Borussia Dortmund. La Juventus, dunque, dovrà cambiare obiettivo per rinforzare l’attacco di Thiago Motta. Tra gli ultimi nomi bisogna inserire anche un profilo accostato alla Roma, ovvero quello di Mateo Retegui del Genoa.