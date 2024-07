Calciomercato Roma, De Rossi ha scelto: è lui il nuovo bomber

Calciomercato Roma, la punta obiettivo principale di Ghisolfi. Dopo il mancato accordo con En-Nesyri scelto il nuovo centravanti

Con En-Nesyri ormai del Fenerbahce, la Roma rimane alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. Adesso Ghisolfi deve cercare di accelerare perché il 17 agosto è in programma la prima uscita ufficiale in campionato contro il Cagliari. E lo scorso anno abbiamo visto come un avvio balbettante abbia poi fatto la differenza alla fine della stagione.

De Rossi, ovviamente, vorrebbe inoltre cercare di lavorare un poco con il suo uomo d’area di rigore. Ecco perché i pensieri in questo momento sono rivolti alla ricerca della prima punta che possa andare a sostituire Lukaku. Il tecnico della Roma lo vuole con determinate caratteristiche, visto che sugli esterni dovrebbero agire giocatori abili, non possenti, ma tecnicamente dominanti. Insomma, il profilo è quello di Sorloth.

De Rossi indirizzato su Sorloth

Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina De Rossi vuole un giocatore grosso e dominante, uno di quelli che dentro l’area di rigore avversaria si faccia vedere e soprattutto si faccia sentire per presenza fisica. Uno che apre gli spazi in poche parole, ecco perché il profilo ideale sarebbe quello del norvegese del Villarreal. Non è semplice arrivarsi, le richieste economiche degli spagnoli che lo hanno preso dal Lipsia sono sempre le stesse.

C’è una clausola di 38milioni di euro. E sì, potrebbe scendere ma non più di tanto. In questo momento servirebbero 35milioni per prendere Sorloth, e se non esce Abraham – corteggiato sempre dal Milan – è difficile preparare un affondo visto che questo lo si sta facendo per Soulé. Ma il tempo stringe, come è evidente, e allora serve un’opzione “di riserva”, che poi per dirla bene sarebbe il sogno. Piace David del Lille, che ha un contratto in scadenza nel 2025. Ma lui sembrerebbe essere orientato verso altri lidi.