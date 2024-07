Calciomercato Roma, firma brasiliana con la clausola

Calciomercato Roma, la firma brasiliano potrebbe arrivare anche grazie alla clausola rescissoria spuntata sul contratto

Una decina di giorni fa si è parlato di un interesse della Roma per un giocatore al quale la Serie B inglese sta davvero stretta. E adesso, secondo le indiscrezioni che sono state riportate in Inghilterra da Team Talk, ci sarebbe anche una clausola che potrebbe avvicinare alla firma.

Non si conoscono i dettagli economici, ma esiste, e quindi Ghisolfi qualora volesse affondare il colpo saprebbe benissimo la cifra che dovrebbe spendere. Sempre una decina di giorni fa si parlava di 17milioni di euro, ma la sensazione è che la chiave per chiudere in anticipo la questione senza dover trattare con nessuno possa essere una cifra minore. In tutto questo la volontà del giocatore, evidente, è quella di cambiare aria: non vuole giocare in Serie B.

Calciomercato Roma, c’è la clausola per Gus Hamer

Parliamo del centrocampista Gus Hamer, uno dei migliori lo scorso anno con lo Sheffield United nonostante alla fine la sua squadra sia retrocessa. Appunto per la mancata salvezza ci sarebbe la possibilità, per lui, di trovarsi una sistemazione, ed è questa la sua intenzione.

Un brasiliano naturalizzato olandese che ha chiuso la propria stagione con 34 presenze, realizzando 4 gol e servendo 6 assist ai compagni. Mediano, ma che all’occorrenza potrebbe essere utilizzato come interno sinistro di un ipotetico centrocampo a tre. Un profilo spuntato fuori nelle scorse settimane e che potrebbe quasi andare a completare il reparto di Daniele De Rossi. Vedremo se ci saranno delle novità, ma la Roma conosce sicuramente il prezzo e potrebbe tentare l’assalto.