Juventus ferma al palo, offerta da 34 milioni: comunicazione lampo

Emergono ulteriori indiscrezioni in merito al futuro di un calciatore accostato con molta insistenza alla Juventus nelle ultime ore. Svolta immediata

Ufficializzato l’innesto di Cabal, la Juventus vuole proseguire la propria campagna di rafforzamento. Sia in entrata che in uscita i bianconeri stanno provando a forzare i tempi per riuscire ad imprimere l’accelerazione definitiva a quei colpi che Cristiano Giuntoli ha individuato come prioritari.

Con l’affare Soulé sempre più caldo, con la Roma attesa ad un ulteriore rilancio per avvicinare le richieste dei bianconeri, la Juve sta portando avanti anche altre piste in uscita. L’obiettivo della ‘Vecchia Signora’ è infatti quello di incamerare un tesoretto importante con cui dare affondare il colpo sia per Koopmeiners che per Todibo. Alla luce della particolare situazione sulle corsie esterne, però, Giuntoli è chiamato a rinforzare anche quel reparto. Non è un caso che negli ultimi giorni non siano stati pochi i profili sulle fasce accostati alla Juventus. Da Galeno e Pepe passando per Sancho ed Adeyemi: ma non solo. Nei dialoghi con Jorge Mendes, che sta provando a tenere vivo il canale con la Juventus sul fronte Cancelo, sta emergendo con una certa insistenza anche la candidatura di Francisco Conceiçao.

Calciomercato Juventus, offerta del Lipsia per Francisco Conceição

Legato al Porto da un contratto in scadenza nel 2029, Conceição ha una valutazione che si attesta sui 45 milioni di euro. Il valore, cioè, della clausola rescissoria inserita nel suo contratto che a partire dal 16 luglio è aumentata del 50%. Sebbene Villas Boas si sia detto piuttosto soddisfatto dell’evolvere del mercato tra entrate e in uscite, il presidente dei Dragoes non ha chiuso le porte ad eventuali cessioni.

Uno scenario che fino a questo momento la Juventus monitora, ma per il quale non ha ancora piazzato l’affondo decisivo, anzi. Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dal Portogallo e riferite più nello specifico da Dominio de Bola, sarebbe il Lipsia il club maggiormente interessato all’acquisto del figlio d’arte. Andando ben al di là dei primi sondaggi esplorativi, la compagine tedesca avrebbe fatto recapitare al Porto una proposta da 34 milioni di euro complessivi, di cui 26 di parte fissa e 8 legati a bonus variabili. Un’offerta che il club lusitano si riserverà di valutare in tempi relativamente a cui darà una risposta. Indipendentemente dai futuri risvolti, la strada per Giuntoli e per la Juve almeno per quanto riguarda la situazione Conceição si preannuncia assolutamente in salita.