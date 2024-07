Via libera Roma: ecco il nuovo bomber

Arriva un’importante novità su una trattativa caldissima in casa Roma: il nuovo bomber è già stato individuato e ci sono delle conferme precise

Il mercato dei giallorossi può dipendere da diversi fattori e Florent Ghisolfi sta cercando di accontentare Daniele De Rossi soprattutto in attacco. La trattativa per il bomber di livello internazionale potrebbe subire un’improvvisa accelerazione.

La Roma si sta concentrando soprattutto sull’attacco. Non è un mistero come la maggioranza dei nomi che stanno circolando in queste ore in ottica Trigoria siano legati a giocatori offensive. Dopo l’addio di Lukaku, Azmoun e Belotti, Daniele De Rossi ha bisogno di ritrovare certezze in prima linea. Abraham non convince a pieno e a fronte di un’offerta concreta può partire da un momento all’altro. Lo stesso discorso vale anche per Zalewski, reduce da un Europeo non esaltante e con più di un piede lontano dalla Capitale. Il nome che circola con maggiore insistenza in questo momento è quello di Soulé, che la Juve ha messo sul mercato e che piace oltremodo a De Rossi.

Al di là dei trequartisti e delle ali, però, ai giallorossi serve anche un grande numero 9, uno su cui costruire la squadra del futuro. Se Lukaku ha rappresentato un’ottima soluzione d’emergenza alla fine della scorsa estate, ora è arrivato il momento di andare sul concreto con un profilo più giovane e affamato.

Via libera per David, il Lille pensa già al sostituto: i francesi vogliono Ludovic Ajorque

Con En-Nesyri sempre più vicino al Fenerbahce, la Roma sta virando decisamente su Jonathan David. L’attaccante canadese classe 2000 ha realizzato due gol con il Canada nell’ultima Copa America ed è reduce da un paio di stagioni esaltanti con il Lille. Il suo contratto è in scadenza nel 2025 e può essere acquistato per circa 30 milioni di euro. Il club francese non sta facendo barricate peer la cessione e si sta già muovendo per sostituirlo.

Come riportato da Foot Mercato, infatti, il Lille ha messo nel mirino Ludovic Ajorque, attaccante del Mainz che tanto piace anche al Nantes e al Saint-Étienne. L’ex squadra di Fonseca sembra però aver scavalcato le concorrenti e pare intenzionata a dare l’assalto decisivo al giocatore in queste ore. Ajorque andrebbe a prendere il posto di David, lasciando via libera alla trattativa con la Roma, tenendo sempre presente la concorrenza che arriva dalla Premier League, con il West Ham in testa.