Accordo da 50 milioni di euro: Roma all’incasso

In casa Roma, in attesa dell’amichevole di domani contro l’FC Kosice, bisogna registrare un incasso importante.

Dopo aver battuto il Latina mercoledì scorso la Roma di Daniele De Rossi scenderà di nuovo in amichevole nella giornata di domani. I giallorossi, esattamente alle ore 19.30 ,scenderanno in campo per sfidare gli slovacchi del FC Kosice. Tuttavia, ovviamente, a tenere banco in casa giallorossa è il calciomercato.

La Roma, al netto del riscatto di Angelino dal Lipsia per 6 milioni di euro, ha infatti preso solo Enzo Le Fée dal Rennes per 23 milioni di euro più bonus. Florent Ghisolfi, quindi, deve fare presto per rinforzare la squadra guidata da Daniele De Rossi.

Il prossimo colpo giallorosso, molto probabilmente, sarà quello di Matias Soulé. L’argentino, infatti, ha fatto sapere alla Juve di aver rifiutato l’offerta del Leicester City per diventare un calciatore di Daniele De Rossi. Tuttavia, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla trattativa per prendere l’ex Frosinone, per il team capitolino bisogna registrare un’ottima notizia dal punto di vista economico.

Il trasferimento di Calafiori all’Arsenal porterà nelle casse della Roma 8 milioni di euro

Come quanto riportato da ‘Il Romanista’, infatti, la Roma sta per incassare ben 8 milioni di euro dal trasferimento di Riccardo Calafiori all’Arsenal di Mikel Arteta. Al club capitolino spetta questa cifra grazie all’accordo trovato da Tiago Pinto nel 2022 con il Basilea, ovvero quando il club giallorosso ha ceduto il centrale a quello svizzero.

Alla Roma, di fatto, andranno il 40% dell’intero incasso del club svizzero che è contraddistinto dalla parte fissa (ovvero circa 4 milioni di euro) e dalla parte variabile (50% della rivendita).

Il Basilea, quindi, ha già versato nelle casse della Roma la parte fissa, ovvero 2 milioni, mentre la variabile farà intascare al club giallorosso circa 8 milioni di euro.

Il trasferimento da 50 milioni di euro all’Arsenal di Calafiori, dunque, farà ‘intascare dei soldi a tre squadre: Bologna, Basilea e, per l’appunto, la Roma.