Dalla finale alla Roma: bomber da 20 milioni | ASRL

In attesa di conoscere le decisioni finali di Sorloth e David, la Roma studia anche altre piste in attacco

Manca meno di un mese a Cagliari-Roma, gara d’esordio dei giallorossi nel campionato 2024-2025. Nonostante la necessità di rifondare in maniera profonda la rosa, Florent Ghisolfi sì in cui è riuscita a regalare solamente due nuovi innesti già pronti per la prima squadra: Enzo Le Fée e Matt Ryan. Un po’ poco in vista di una stagione che, nella speranza di club e tifosi, deve essere quella del ritorno dei giallorossi in Champions League dopo tanti anni. Due terzini (un titolare a destra e un comprimario a sinistra), un difensore centrale, almeno un esterno d’attacco e l’erede di Romelu Lukaku sono di vitale importanza per iniziare al meglio la Serie A e non ripetere l’errore dello scorso anno, quando l’attaccante belga è arrivato addirittura alla terza giornata.

Proprio il reperimento di un nuovo centravanti è, insieme alla trattativa con la Juventus per Matias Soulé, il tema di dibattito più caldo in riferimento al calciomercato Roma. Dopo l’accordo già raggiunto tra Siviglia e Fenerbahçe, En-Nesyri ha finalmente detto sì al club allenato da José Mourinho, nella speranza di un nuovo rilancio da parte della Roma o di altre squadre dei campionati top d’Europa. Sul fronte Jonathan David c’è da far fronte alle elevate richieste del Lille, che chiede 30 milioni nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025. Ancora più elevate sono le richieste iniziali del Villarreal per Alexander Sorloth, su cui pende una clausola rescissoria da 38 milioni di euro.

Calciomercato Roma, nome nuovo in attacco: la situazione

Nelle scorse ore, si è parlato di un ritorno di fiamma per Mateo Retegui, ma l’attaccante azzurro è solo uno dei tanti nomi seguiti o semplicemente accostati alla Roma. Uno degli ultimi profili segnalati al club capitolino, secondo Asromalive.it, è quello di Youssoufa Moukoko.

L’arrivo di Serhou Guirassy ridurrà ancora di più gli spazi a disposizione del giovane attaccante che il Borussia Dortmund è pronto a cedere in presenza di un’offerta vicina ai 20 milioni di euro. Chiuso lo scorso anno da Sebastian Haller e Niclas Füllkrug, promesso sposto del Milan, il 19enne ha collezionato 27 presenze e 6 gol in stagione. Assistito dalla stessa agenzia di Rodrigo Riquelme dell’Atletico Madrid, il giovane attaccante è stato al centro di una semplice chiacchierata con i giallorossi, che apprezzano l’identikit sia per caratteristiche tecniche, sia per la giovane età. Il nome sembra tuttavia più spendibile se affiancato ad un altro innesto in attacco o alla conferma di Tammy Abraham. Staremo a vedere.