Nuova offerta choc dalla Capitale: la Juve cambia numero

Prosegue senza soluzione di continuità la poderosa rivoluzione di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli. Ecco il numero 10 della nuova Juventus

Cristiano Giuntoli non ha intenzione di scendere a compromessi nel corso della sessione di mercato durante la quale la Vecchia Signora dovrà porre le basi per tornare in cima alla massima lega italiana.

Le velleità tecnico-tattiche di Thiago Motta sono condivise dall’ex direttore sportivo del Napoli, il quale ha finalmente trovato un tecnico affine alla propria visione della Juventus del futuro. Qualità, idee e un raffinato sistema di gioco sembrerebbero essere i pilastri ideologici del nuovo corso bianconero.

Non è un caso che sostanzialmente ogni nome transitato sul taccuino del direttore tecnico bianconero sia caratterizzato da una particolare propensione alla tecnica, in particolare per quanto concerne i ruoli dal centrocampo in su. Basti pensare alla posizione dell’ex tecnico del Bologna in merito a Federico Chiesa, il quale sarebbe stato snobbato poiché considerato non sufficientemente dotato sul piano squisitamente tecnico.

Al tempo stesso Motta avrebbe già individuato il profilo ideale per ricoprire il ruolo di leader tecnico della fase offensiva, tuttavia dall’Inghilterra sono giunte pressioni in indifferenti per soffiare all’ex centrocampista dell’Inter il proprio diamante.

Chelsea su Yildiz, ma Motta lo vuole a Torino con la numero 10

Persino Massimiliano Allegri, certamente meno affezionato di Motta alla questione della raffinatezza tecnica, non ha potuto ignorare i vigorosi segnali di qualità manifestati da Kenan Yildiz nel corso della stagione da poco conclusasi. In qualche sporadica apparizione nel rettangolo verde il giovanissimo turco si è di fatto ritagliato un posto da titolare nella Juventus del futuro, dove Motta e Giuntoli lo vedono come protagonista assoluto.

Nelle scorse ore è avvenuta una poderosa operazione di avvicinamento da parte del Chelsea, incantato dalla raffinatezza manifestata dal classe 2005 durante Euro 2024. I segnali della Vecchia Signora sono tuttavia inequivocabili e descrivono un’avvenire in cui Yildiz potrebbe realisticamente vestire la numero 10 precedentemente indossata da Paul Pogba, Paulo Dybala e Alex Del Piero (senza contare le innumerevoli leggende pre terzo millennio).

Dunque porta in faccia per i londinesi, che dovranno rinunciare alle prodezze del giovane diamante bianconero. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, pare che Giuntoli stia accelerando per assicurarsi il rinnovo del turco (attualmente legato alla Vecchia Signora fino al 2027), con una condierevole revisione dell’ingaggio (che dovrebbe attestarsi circa 1,2 milioni di euro a stagione).