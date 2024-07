Tra Juve e Roma finisce male: colpo di coda Milan

Epilogo infausto per Roma e Juventus, la spunta il Milan: colpo di coda Fonseca per il bomber. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tantissime questioni stanno caratterizzando questa fase di calciomercato della Roma, intrecciantesi nobilmente con diversi scenari legati alla Serie A e ad alcuni degli altisonanti nomi del nostro campionato. Ce lo ricordano bene situazioni ed evoluzioni relative agli interessi della Roma per Soulé e Chiesa, che da diverse settimane a questa parte stanno rappresentando uno dei fili rossi principali delle attenzioni di Ghisolfi e colleghi in quel di Trigoria.

Qui, c’è consapevolezza di dover accelerare le tempistiche delle operazioni per assecondare le richieste di Daniele De Rossi, confidando altresì nei non pochi e necessari incastri sui quali possano eventualmente basarsi via libera a trattative e ad affari. Una grossa discriminante, in particolar modo, potrebbe essere rappresentata anche dalla capacità di Ghisolfi di sapersi imbattere in operazioni in uscita che, allontanando dallo scacchiere chi non sia più considerato all’altezza, consentano altresì alla Roma di ricavare la giusta linfa da investire, poi, nelle prossime settimane di calciomercato.

Nuovo bomber Milan dopo Morata, intreccio Abraham-Broja e niente Juventus

Da questo punto di vista, uno dei nomi più caldi e in grado di stimolare non poche attenzioni tra le fila della Roma era stato Tammy Abraham, considerato in quel di Trigoria come possibile elemento sacrificabile, previo l’arrivo di una giusta offerta. Reduce da un infortunio grave e non poco impattante sul proprio rendimento e un percorso in giallorosso già complicatosi al secondo anno, il bomber inglese piace non poco al Milan.

Il neonato progetto con Fonseca parrebbe voler ripartire dalla consegna di elementi qualitativi e rappresentanti la matrice di un mini cambio generazionale tra le fila rossonere, come ben ci ricorda l’approdo di Morata al posto di Giroud. Abraham sarebbe per il Milan, dunque, un coadiuvante non trascurabile per l’attacco di Fonseca, con l’operazione strettamente legata alla possibilità di trovare un’intesa tra i due club.

Va in tale ottica, però, segnalato quanto riferito da CaughtOffside, che riferisce di nuovi interessi in casa Milan per un giocatore accostato in passato anche alla Juventus. Trattasi dell’attaccante del Chelsea, Armando Broja. Pur evidenziando le preferenze rossonere per il centravanti della Roma, le penne inglesi riferiscono di questo nome come possibile alternativa, dopo un trascorso non nobilissimo tra Chelsea e prestito al Fulham, che certamente non ne cancella però il valore e la consapevolezza di poter assistere all’exploit di una carriera ancora agli albori.