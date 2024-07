Vacanze brevi per Allegri: il clamoroso ritorno prende quota

Vacanze brevi per Allegri. L’ex allenatore della Juventus è da qualche settimana letteralmente sparito dai radar dei media. Opzione a sorpresa

Lo abbiamo lasciato allo Stadio Olimpico, nella serata in cui i bianconeri hanno battuto l’Atalanta e conquistato una Coppa Italia che ha riportato un trofeo in casa Juventus dopo quattro anni. Poi il clamoroso sfogo contro la dirigenza bianconera, l’AD Maurizio Scanavino, il direttore tecnico, Cristiano Giuntoli. Naturale conseguenza l’addio alla Juventus.

Massimiliano Allegri è tornato nella sua Livorno, ad ammirare quel mare che solo gli può regalare serenità. Il decennio bianconero, otto anni di panchina più due di dorato stop, si è concluso nella maniera peggiore. Mai pienamente in corsa per la lotta Scudetto, Allegri ha fatto fatica a dare la propria identità tattica alla squadra. Quanto successo nella scorsa stagione ne è una testimonianza tangibile. Dopo una prima parte importante, lo scialbo pareggio contro l’Empoli ha distrutto il giocattolo. Una Champions conquistata con il fiatone e la rottura con l’ambiente sono valse la rescissione consensuale del contratto.

Massimiliano Allegri sogna la Nazionale

Ad ogni modo Massimiliano Allegri resta uno dei tecnici italiani più vincenti. Sei scudetti, tra Milan e Juventus, ed una manciata di coppe nazionali. In più due finali di Champions League raggiunte ed una capacità unica di spaccare critica e tifoseria.

Il campionato di Serie A ritrova Antonio Conte ma perde Massimiliano Allegri. Cosa si sa del suo futuro? Chi meglio del suo storico mentore, Giovanni Galeone, può dare risposta a tale quesito con cognizione di causa. Una cosa è certa, secondo l’ex allenatore, Allegri non andrà in Arabia Saudita o in Inghilterra, poiché non insegue certo ricchissimi ingaggi. Ha già guadagnato tanto. Allegri, secondo Galeone, sogna altro, vuole altro. “Allegri sogna la Nazionale e magari un giorno ci riuscirà“.

Del resto il possibile binomio Allegri-Nazionale italiana è al momento una delle opzioni più calde, almeno stando ai principali bookmakers che bancano a 10 il possibile approdo del tecnico livornese sulla panchina azzurra. L’ipotesi più probabile secondo i betting analyst resta comunque l’Arabia Saudita: chance che vale addirittura 5,50 volta la posta Goldbet. Molto più staccate le altre candidature. La resa dei conti potrebbe non essere molto lontana.