Uno svincolato a sorpresa: lo ha ‘mandato’ alla Roma

Al centro di molte voci di mercato sul fronte entrate e uscite, la Roma sta continuando a sondare il terreno per rimpolpare l’attacco

Soulé ma non solo. In attesa di sviluppi importanti sulla trattativa con la Juventus per l’argentino, i giallorossi stanno continuando a scandagliare il terreno alla ricerca di profili importanti con cui puntellare l’attacco. La situazione, del resto, è piuttosto chiara.

Complice la fine del prestito di Lukaku e con il futuro di Abraham ancora tutto da scrivere, la Roma potrebbe vedersi costretta a rivoluzionare il proprio reparto offensivo. Saltato En-Nesyri, che si appresta a volare ad Istanbul per sottoporsi alle visite mediche di rito prima di apporre la firma sul suo nuovo contratto con il Fenerbahçe, la Roma si sta concentrando anche su altri profili. Secondo quanto evidenziato da Sky Sport, però, anche la trattativa per David sarebbe giunta ad un punto di non ritorno, permanendo molta distanza tra le parti.

Intervenuto negli studi di Sky, Maurizio Compagnoni ha dunque lanciato un altro nome: “Se fossi la Roma, prenderei Ben Yedder”. Ricordiamo che l’attaccante francese classe 1990 è attualmente svincolato dopo la fine del suo contratto con il Monaco. Nonostante le tante voci sul suo futuro, il rebus non è stato ancora sciolto in maniera definitiva. Per esperienza e qualità, secondo Compagnoni la Roma dovrebbe puntare proprio su Ben Yedder, alla ricerca di nuove motivazioni e di un nuovo progetto dal quale ripartire. Per adesso, però, quello di Ben Yedder non è un profilo attenzionato dalla Roma, orientata a virare su altre tipologie di attaccanti.