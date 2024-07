Addio Juve: cifre ufficiali per la nuova firma in Serie A

Addio Juve. Nel pirotecnico mercato di Cristiano Giuntoli saranno diversi coloro che saluteranno la Juventus. Anche un Top Player.

I tifosi della Juventus seguono con trepidazione il mercato che sta portando avanti Cristiano Giuntoli seguendo i dettami del nuovo tecnico Thiago Motta.

Il popolo bianconero conosce bene la situazione della società, perché i dirigenti non perdono occasione per metterla sul tavolo. La Juventus dovrà finanziare i suoi acquisti con le cessioni. E se gli acquisti sono stati fin qui decisamente importanti, si temono partenze di pari livello. Adrien Rabiot ha salutato la compagnia e presto potrebbe farlo anche un altro dei pochi Top Player bianconeri. Sabato 20 luglio Federico Chiesa ha ‘firmato’ il legame con la sua Lucia. Qualcuno gli ha urlato anche di firmare il rinnovo con la Juventus. Assai più facile firmare autografi nel giorno più importante della sua vita che prendere una penna in mano e porre la sua firma in calce alla proposta di rinnovo con la società bianconera. il suo entourage quella proposta l’ha rimandata indietro senza tanti complimenti. Ritenuta non soddisfacente dal punto di vista economico. La Juventus non ha potuto, né voluto, offrire di più. I parametri in cui è costretta a muoversi la società bianconera sono strettissimi e decisamente diversi da quelli di qualche anno fa.

Il contratto dell’esterno di Genova porta la scadenza del 30 giugno 2025.

Antonio Conte abbraccia Federico Chiesa

Non rinnovando il contratto Chiesa ha sostanzialmente deciso di dividersi dalla Juventus. Passata l’emozione per il matrimonio, verrà il momento di decidere del suo futuro. Ed il futuro del 27enne figlio d’arte è al centro delle ipotesi più diverse.

Gli esperti di mercato informano, ipotizzano, immaginano gli scenari più diversi. In questi casi un orientamento ben preciso può venire dalle quote proposte agli scommettitori. Se si parla di Federico Chiesa è facile immaginare come tutte le più importanti società italiane seguano con interesse gli sviluppi della sua vicenda. L’Inter campione d’Italia sembra la più lontana tra le possibili destinazioni dell’esterno bianconero. La società nerazzurra è infatti quotata a 15. Non molto meglio va all’altra compagine milanese. Il Milan di Paulo Fonseca è dato infatti a 11. Salendo ai piani alti della classifica troviamo la Roma. Il passaggio di Chiesa alla società giallorossa è dato a 5. Favorita ad accaparrarsi l’attaccante di Genova è il Napoli di Antonio Conte quotato a 3. Soltanto l’addio di Federico Chiesa alla Juventus ha una quota più bassa: 1,35.

Una sentenza senza appello per Federico Chiesa. Per il suo addio e per la sua nuova destinazione.