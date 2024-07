Dall’Inter alla Roma: hanno chiamato dopo le visite mediche | ASRL

A meno di un mese dall’inizio del campionato, si scalda il calcio mercato delle bighe italiane, comprese Inter e Roma

Tornata nella notte dalla Slovenia dopo aver pareggiato per uno a uno contro il Kosice schierando una squadra con pochissimi titolari, la Roma oggi si è concessa una giornata di riposo, prima di riabbracciare a Trigoria Zeki Celik, Bryan Cristante, Stephan El Shaarawy, Paulo Dybala, Gianluca Mancini e il capitano Lorenzo Pellegrini nella giornata di domani. Oltre ai nazionali e al neo sposo argentino, Daniele De Rossi spera di poter accogliere il prima possibile altri rinforzi per preparare al meglio l’inizio del campionato, sempre più vicino.

In attesa di una risposta definitiva da parte dalla Juventus dopo l’ultimo rilancio per Matias Soulé, Florent Ghisolfi dovrebbe perfezionare nelle prossime ore il terzo acquisto per la prima squadra, dopo aver rilanciato per Samuel Dahl, che già da tempo ha trovato un accordo con i giallorossi, rispedendo al mittente anche altre offerte. Il terzino sinistro andrà a riempire il vuoto lasciato da Leonardo Spinazzolasull’out mancino, alternandosi con Angeliño, riscattato a fine maggio.

Dopo l’Inter arriva la Roma: proposto il pupillo di Ghisolfi

Tutto ciò, tuttavia, non può bastare in vista della sfida contro il Cagliari (18 agosto), visto che mancano ancora un terzino destro titolare, un centravanti, uno o due esterni d’attacco e, in caso di cessione di Marash Kumbulla o Chris Smalling, anche un difensore centrale. Quest’ultimo ruolo, tuttavia, oggi non rappresenta una priorità per gli uomini di mercato giallorossi che, secondo quanto appreso da Asromalive.it, hanno dato proprio questa risposta agli intermediari che hanno proposto uno dei pupilli di Ghisolfi.

Stiamo parlando di Kevin Danso. In uscita già da diversi mesi, il difensore 25enne è stato accostato anche all’Inter a inizio luglio e piace al Napoli sin dalla scorsa stagione, al pari di diversi club tedeschi e di Premier League. Con l’arrivo di Malang Sarr (visite mediche in Francia dopo il via libera del Chelsea), il Lens sta provando ad accelerare per cedere uno tra l’austriaco e Facundo Medina. Portati entrambi in Francia da Ghisolfi, al momento i due calciatori non rappresentano una priorità anche a causa del loro prezzo, stimato in 15-20 milioni per il primo e in 25-30 milioni per l’argentino.