Pinto inguaia la Roma: pioggia di soldi alla Juve

Pinto inguaia la Roma, pioggia di soldi alla Juventus che in questo modo non avrebbe più la necessità di cedere immediatamente il calciatore. La situazione

L’asse Roma-Torino, in questa sessione di mercato, sembra essere molto caldo. Anzi, il sembra lo togliamo proprio: si è parlato in queste settimane di Chiesa, ma adesso il nome che accende i tifosi giallorossi è quello di Soulé. Ma manca ancora qualcosa tra domanda e offerta, ma la distanza, stando alle informazioni riportate dal giornalista di Sky Luca Cilli, non è incolmabile.

Un altro elemento che per sei mesi ha fatto parte della Roma è il difensore spagnolo Huijsen. Fuori dai piani di Thiago Motta, Giuntoli sta cercando di piazzarlo in questa sessione di mercato. Si è parlato in questo caso dell’interesse del Psg ma anche di qualche squadra della Bundesliga. L’ultima notizia, invece, riguarda un grande ex giallorosso.

Pinto inguaia la Roma, vuole Huijsen

Sul difensore infatti ci sarebbe il forte interesse del Bournemouth di Thiago Pinto. Proprio lui che lo scorso gennaio lo ha portato nella Capitale in prestito per regalare a Mou un difensore da far giocare subito. Poi le cose sappiamo tutti come sono andate, con l’avvicendamento in panchina, con De Rossi che lo ha schierato poco, e con una operazione di mercato che non sarebbe mai andata a buon fine: la Roma lo avrebbe tenuto volentieri in prestito, la Juve ha sempre pensato di cederlo a titolo definitivo come ci sta provando adesso.

La richiesta bianconera è di almeno 25 milioni per il cartellino del giovane difensore. E i rossoneri d’Inghilterra potrebbero proprio mettere sul piatto questa cifra per riuscire a strappare lo spagnolo al bianconero. Soldi che Giuntoli potrebbe immediatamente investire per i propri obiettivi di mercato, e di conseguenza di mezzo ci potrebbe andare anche la Roma. Come? La Juventus, qualora riuscisse a piazzare il colpo in uscita, non avrebbe necessità di cedere Soulé abbassando – anche se di poco – le proprie richieste. E Ghisolfi sarebbe costretto, qualora volesse affondare per l’argentino, a toccare almeno i 30 milioni di euro.