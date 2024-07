Roma, calendario stravolto: comunicato il cambio di orario

In questi minuti è arrivato un comunicato che ha cambiato il calendario della Roma agli ordini di Daniele De Rossi.

Dopo aver battuto il Latina mercoledì scorso, la Roma ha disputato ieri la sua seconda amichevole di questo precampionato. I giallorossi, infatti, hanno pareggiato per 1-1 contro gli slovacchi del FC Kosice. Proprio questi ultimi sono passati in vantaggio al 53’ con Takac al 53’, ma il team capitolino ha poi pareggiato nei minuti finali (esattamente all’85’) con il giovane Pisilli.

Il prossimo appuntamento della squadra giallorossa sarà quello di sabato contro il Tolosa. Questa partita, come tutti sanno, era stata annullata nella giornata di ieri dalla Prefettura di Ancona per motivi di ordine pubblico.

Roma, UFFICIALE l’amichevole contro il Tolosa. Si giocherà sabato alle ore 18.00 a Trigoria

La sfida contro i francesi, infatti, era in programma nel capoluogo marchigiano, ma poi è stato deciso di cancellarla per evitare possibili scontri tra i tifosi giallorossi e quelli anconetani (che hanno un forte gemellaggio con quelli del Napoli).

Anche se la partita contro il Tolosa, quindi, si disputerà comunque, ma ‘in casa’ della Roma, esattamente a Trigoria. La sfida, dunque, si giocherà sabato alle 18.00 e non alle ore 20.00, come inizialmente programmato. È giunta da pochi minuti l’ufficialità del match sull’account X(Twitter) dell’AS Roma, la cui sifda con i francesi verrà trasmessa in diretta su DAZN.