Stadio della Roma, entra in campo Friedkin: appuntamento fissato

Stadio della Roma, domani è previsto un incontro forse decisivo in Campidoglio. Friedkin e Souloukou incontrano Gualtieri. Ecco il tema

Forse è il passo decisivo. Visto che si parla di un incontro assai importante. Forse potrebbe esserci il via libera definitivo per il nuovo stadio della Roma, con la giornata di domani che potrebbe essere campale, una di quelle che possono segnare davvero la svolta per il progetto che i Friedkin hanno in mente sin dal momento in cui hanno preso le redini della società.

Così come riportato da Il Tempo, domani a mezzogiorno la Roma incontrerà l’amministrazione comunale capitolina e precisamente il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri. Per la società ci saranno il vice presidente Ryan Friedkin e la Ceo Lina Soulokou. Si muovono i big, in poche parole, ecco perché quello che potrebbe venire fuori potrebbe essere decisivo per il progetto finale. Ma quale sarà il tema dell’incontro? Eccolo spiegato.

Stadio della Roma, ecco il tema dell’incontro

Al sindaco verrà mostrato il design dell’impianto – che ricordiamo dovrebbe sorgere nell’area di Pietralata – e verrà fatto un punto sull’intero progetto che la Roma ha in mente di mettere in piedi. Insomma, qualcosa di unico fino al momento e la sensazione è che siamo davvero alle battute finali nonostante tutti i ricorsi che ci sono stati in questi mesi e anche le manifestazioni di cittadini che non vorrebbero che, in quell’area, nascesse il nuovo stadio del club giallorosso.

Sì, sarà proprio una giornata campale quella di domani, con un incontro che potrebbe anche regalare delle sorprese in positivo. Da parte dell’amministrazione comunale infatti, fino al momento, sono sempre arrivate delle dichiarazioni di apertura totale. E questo faccia a faccia potrebbe essere quello risolutore. L’obiettivo, come sappiamo, è quello di vedere il nuovo impianto pronto entro il 2027, quando la Roma festeggerà il proprio centenario.