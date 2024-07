Calciomercato Roma, Ghisolfi sta tentando l’inserimento last minute per l’attaccante dopo il rilancio non andato a segno per Sorloth. Ecco la situazione

Non solo Sorloth. Non solo David (anche se rimane un sogno e se ne parla un poco di meno). Ma un altro nome in questo momento è spuntato per l’attacco della Roma secondo le informazioni che sono state riportate da Gianluca Di Marzio. Ghisolfi sta cercando di piazzare il tentativo in extremis, e capire, innanzitutto, se ci sono i margini per chiudere l’operazione.

La notizia, viene spiegata dal giornalista di Sky, è stata riportata in Spagna. Ma poi viene aggiunto che la Roma sta realmente cercando l’inserimento per il giocatore del Girona che sembrava, sembra, ad un passo dall’Atletico Madrid che lo ha prescelto come sostituto di Alvaro Morata passato al Milan.

Calciomercato Roma, interesse per Dovbyk

“Al momento non arrivano conferme dal club giallorosso, ma risulta un tentativo di comprendere la fattibilità, da quanto raccolto dalla nostra redazione” spiega ancora Di Marzio.

Dovbyk è stato uno dei protagonisti lo scorso anno della clamorosa cavalcata del Girona nella Liga: per un poco di tempo ha guidato la classifica del campionato spagnolo conquistando anche la qualificazione alla prossima Champions League. Ha vinto anche il titolo di capocannoniere del campionato spagnolo e ha segnato 25 gol e regalato 11 assist in stagione contando tutte le manifestazioni: 41 presenze per un bottino del genere. Insomma, la Roma ci starebbe provando visto che non sta riuscendo a piazzare il colpo Sorloth: dopo il rilancio di oggi fino a 30 milioni di euro i gialli di Spagna hanno chiesto ulteriori soldi. E allora ecco che ci potrebbe essere il ribaltone, anche se appare difficile riuscirci.