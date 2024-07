Nuovo stadio della Roma, ecco come sarà: immagini UFFICIALI

Ecco le ultime sul chiacchierato progetto del nuovo stadio della Roma. Nelle scorse è avvenuto un importante incontro tra i giallorossi e il sindaco Gualtieri

Il popolo giallorosso, memore di nefasti tentativi compiuti nel passato, ha più volte espresso particolare scetticismo in merito alla prospettiva di un nuovo stadio di proprietà, per il quale nel corso dei mesi sono emersi una serie indefinita di ostacoli.

Le continue proteste dei residenti della zona di Pietralata – ovvero quella designata per la costruzione dell’impianto – hanno acuito i timori della tifoseria, che immaginava i Friedkin come soltanto gli ultimi di una lunga lista di investitori privati tanto coraggiosi quanto inconsapevoli del controverso contesto capitolino, dove gli investimenti di imprenditori indipendenti sono da sempre disincentivati da una fitta coltre di burocrazia e distorti equilibri.

Ciononostante la proprietà statunitense sembrerebbe essersi rivelata sorprendentemente motivata nella riuscita del progetto e, difatti, nel corso delle ultime ore è avvenuto un importante incontro con il sindaco Roberto Gualtieri.

L’ottimismo di Gualteri: “Uno degli stadi migliori al mondo”

A partire dalla ore 12 Lina Souloukou, Ryan Friedkin e Roberto Gualteri si sono prodigati in quello che, a detta dei diretti interessati, sembrerebbe essere stato un proficuo confronto svoltosi in Campidoglio.

Il primo cittadino della città eterna ha dichiarato: “I lavori stanno andando avanti a pieno regime: la Roma sta realizzando i carotaggi e i sondaggi necessari. Sono fiducioso”. Gualtieri prosegue, rivelando alcuni dettagli sul progetto: “Qualità di livello alto, si pone come uno dei migliori stadi del mondo. Ci sarà la più grande curva sud esistente, abbiamo apprezzato che il progetto sia unico e non uguale a tutti gli altri”.



In merito alla data di partenza della fase operativa il sindaco della capitale resta piuttosto vago, manifestando tuttavia ottimismo: “Noi siamo molto soddisfatti non solo per aver visto l’opera architettonica, ma per vedere la procedura per rendere il processo più rapido possibile. Ci saranno tavoli tecnici, ma abbiamo fissato un calendario di lavoro per entrare nella fase operativa di questa bellissima opportunità per la città, perché sarà un luogo da abitare”.