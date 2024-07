Incontro con il presidente e addio Juventus: game over Giuntoli

Trapelano importanti aggiornamenti sul profilo di un calciatore attenzionato in tempi e in modi diversi dalla Juventus. L’incontro con il presidente riscrive la storia

Dopo aver perfezionato quattro innesti in entrata, la Juventus vuole imprimere un’altra sterzata importante alla propria campagna acquisti. Sotto questo punto di vista, il via libera impresso all’affare Soulé rappresenta un altro tassello importante nel processo di costruzione della nuova rosa. In attesa di sviluppi importanti sull’affare Huijsen che influenzeranno in maniera decisiva l’evolvere della trattativa per Todibo, Cristiano Giuntoli è al lavoro per regalare a Thiago Motta un nuovo esterno d’attacco.

Prescindendo almeno per il momento dal rebus Chiesa – uno scenario ancora tutto da approfondire visto che il calciatore e il club bianconero non hanno ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo del calciatore – le attenzioni di Giuntoli sono rivolte soprattutto in Portogallo. Si si escludono Sancho ed Adeyemi, infatti, gli altri profili individuati dalla Juve come possibili occasioni in entrata portano dritti in terra lusitana. Prima Galeno e poi Conceição – in rigoroso indice di gradimento – stuzzicano e non poco l’area mercato della ‘Vecchia Signora’ che sta provando a capire i margini di manovra per eventualmente far saltare il banco. I “Dragoes”, però, non hanno alcuna intenzione di fare sconti e le ultime indiscrezioni che trapelano dal Portogallo si inseriscono proprio in questo filone.

Calciomercato Juventus, confronto Conceiçao-Villas Boas: le ultime dal Portogallo

Secondo quanto riferito da ‘Record’, infatti, il presidente del Porto – André Villas-Boas– avrebbe incontrato personalmente – tra gli altri – anche Francisco Conceiçao e Pepê. Nel corso dei summit in questione – avvenuti in un clima molto disteso tra le parti – la proprietà del club portoghese avrebbe reso noto alcune direttive che saranno seguite dentro e fuori dal campo. Il tutto riconducibile ad equilibri di spogliatoi.

Come evidenziato dalla fonte in questione, c’era molta attesa per capire soprattutto il modo con il quale si sarebbe svolta la conversazione tra Villas Boas e Francisco Conceiçao. Era proprio questo, infatti, il colloquio sul quale era alimentato il grosso delle aspettative, che in parte non sono state deluse. Il confronto del figlio d’arte con il presidente del Porto sarebbe stato assolutamente cordiale e avrebbe lasciato buone sensazioni in vista dei risvolti futuri. Una pessima notizia per la Juventus che, oltre a dover fare i conti con l’offerta del Lipsia, intenzionata a mettere sul piatto un’offerta complessiva da 34 milioni di euro, sarà chiamata a scalare un vero e proprio Everest. Staremo a vedere cosa succederà.