L’annuncio UFFICIALE spaventa la Roma: acquisto anticipato

La Roma è spaventata da un annuncio ufficiale che la riguarda da vicino, su un acquisto in particolare. Ghisolfi resta in attesa di capire come si evolverà la vicenda

Uno dei nomi indicato da De Rossi come ideale per la sua rosa futura potrebbe finire altrove, in base a quelle che sono le ultime indiscrezioni. Il ds francese si sta concentrando su altro e questo potrebbe risultare decisivo.

Dahl, Soulé, Dovbyk e chi più ne ha più ne metta. La Roma negli ultimi giorni ha cambiato marcia sul mercato, rompendo gli indugi e iniziando ad investire cifre importanti. I giallorossi sono ad un passo dal bomber ucraino, dopo aver sottoscritto l’acquisto dell’argentino della Juventus (il secondo dopo Dybala) e dopo aver messo mano al centrocampo con Le Fee e al ruolo di secondo portiere con Ryan. Proprio in mezzo al campo, però, a De Rossi serve qualcosa in più. L’allenatore giallorosso era stato chiaro già nelle conferenze stampa di fine stagione, parlando di box to box e di capacità di corsa.

Bene la qualità, il palleggio e le proprietà tecniche, ma alla fine in una squadra di calcio serve sempre l’equilibrio. Una caratteristica che manca da tanto tempo alla mediana della Roma è la corsa. La capacità di ribaltare velocemente il fronte dell’azione e operare transizioni rapide è svanita dai tempi di Nainggolan prima e Veretout poi. Al di là del livello dei giocatori, Ghisolfi e De Rossi stanno ragionando in base alle caratteristiche.

Il Galatasaray piomba su Gabriel Sara: i turchi ora sono favoriti

Chi poteva fare al caso della Roma era Gabriel Sara. Il brasiliano del Norwich, in grado nella scorsa stagione di mettere a segno 14 gol e 13 assist, era finito sul taccuino di Ghisolfi ormai da tempo. La squadra inglese ne fa una valutazione tra i 18 e i 20 milioni di euro. I giallorossi fino a questo momento hanno deciso di non presentare offerte ufficiali, occupati soprattutto a rivolvere le questioni in attacco.

Il problema è che su Gabriel Sara si è inserito con forza nelle ultime ore il Galatasary. Come dichiarato dall’allenatore dei turchi, Okan Buruk (vecchia conoscenza dei tifosi dell’Inter): “Vogliamo acquistare altri giocatori. Forse completeremo un trasferimento tra 2 giorni, forse tra 5, ma l’importante è trovare il giocatore giusto”.

Il riferimento, secondo le notizie riportate dal Daily Record, è proprio a Gabriel Sara del Norwich. Per il 25enne i turchi fanno sul serio e sono pronti a mettere sul piatto 18 milioni. La Roma rischia di essere scavalcata.