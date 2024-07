Roma, pazienza finita e nuova bufera: lo hanno già svincolato

Roma, il verdetto è arrivato subito: non si torna più indietro. Hanno immediatamente espresso tutto il loro disappunto: il motivo

Da pochi istanti al ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria si è chiuso il primo tempo dell’amichevole tra Roma e Tolosa. Ingolfata dai carichi di lavoro evidenziati in questa prima parte del raduno estivo, i giallorossi hanno faticato a rendersi pericolosi nella metà campo avversario, terminando la prima frazione di gioco sotto nel punteggio per effetto della reta siglata al 35′ da Gboho.

Eccezion fatta per qualche giocata estemporanea di Dybala, la manovra della Roma ha faticato e non poco a far breccia nell’organizzato castello difensivo del Tolosa che, quando ha potuto, si è affacciato pericolosamente dalle parti di Svilar. Lenta e compassata, la Roma sta pagando dazio anche e soprattutto per via dei tanti errori in fase di impostazione. Sebbene non siano poche le note negative, i tifosi stanno criticando soprattutto le prestazioni di due giallorossi: Kumbulla e Zalewski, poco nel vivo del gioco, autori di non pochi errori capitalizzati soltanto in parte dagli avversari. Il difensore albanese è stato poi sostituito all’intervallo per lasciare spazio a Smalling. Ecco una rapida carrellata di commenti:

Mandare via Kumbulla APPENA finisce la partita. Svincolare se richiesto.#RomaTolosa — Partito SOULÉ-DOVBYKIANO (@ErProgggetto) July 27, 2024

Kumbulla è addirittura più scarso di Smalling in impostazione — Pierluigi (@Pierluigi235) July 27, 2024

Faccia di uno che ha appena visto giocare Kumbulla e Zalewski. Lo capisco. — Lorenzo non Pellegrini (@Claudel_it) July 27, 2024

Sono amichevoli, non ce ne frega un cazzo eccetera e eccetera ma di Zalewski e di Kumbulla non se ne può più — Souleismo 🐺 (@ervalerioo) July 27, 2024

certezze dopo il primo tempo di #RomaTolosa

1) Zalewski e Kumbulla VIA SUBITO

2) Dovbyk chiama a Simeone

3) dybala scappa al boca juniors insieme a paredes

4) l’agente di dovbyk inizia a seguire la lazio — asrforever (@asrforever1927) July 27, 2024

15 minuti e Kumbulla ha sbagliato il 90% dei passaggi. — Luigi Giandotti (@LGiandotti) July 27, 2024

@OfficialASRoma mi accollo tutti, ma non vi venisse in mente che Kumbulla come quarto difensore va bene eh — Pierluigi (@Pierluigi235) July 27, 2024