Svolta Chiesa, 25 milioni alla Juve: “L’ha già comprato”

Svolta Chiesa, la Juventus è pronta ad accettare 25 milioni di euro per l’esterno che non è nei piani di Motta. C’è lo zampino dell’ex bianconero

La Roma ci ha provato per Federico Chiesa, ma nel momento in cui ha capito che il giocatore non era convinto della destinazione ha preferito passare ad altri obiettivi, ed è per questo che ormai è arrivato Soulé. Che atterrerà in questo weekend nella Capitale.

In tutto questo il numero 7 della Juventus è ancora alla Continassa, in attesa del rientro della squadra dalla Germania dove sta svolgendo la seconda parte di preparazione, e in attesa, anche, di capire quello che potrebbe succedere per il suo futuro. Al momento le piste italiane sembrano fredde – si è parlato anche dell’Inter – ma secondo le informazioni che in queste ore sono state riportate da footballtransfers.com, è la Premier League il campionato che potrebbe accogliere Chiesa nello spazio di poco tempo. Con una squadra davanti a tutte le altre.

Svolta Chiesa, accelerata del Tottenham

Ci sarebbero quattro club inglesi su Chiesa: Arsenal, Liverpool, Newcastle e Tottenham su Chiesa, oltre un altro paio di sauditi. Ma c’è una grossa novità, l’accelerata degli Spurs che hanno capito che il colpo si può fare e che sarebbero pronti a mettere sul piatto almeno 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Una valutazione che la Juve accetterebbe soprattutto per quel contratto in scadenza alla fine della prossima stagione che mette un poco di apprensione: perdere un incasso del genere sarebbe quasi deleterio.

In tutto questo, c’è anche un altro fatto che in Inghilterra mettono in evidenza: nonostante non sia più nell’organigramma societario, Fabio Paratici ha un ottimo rapporto con il presidente degli Spurs e anche una certa influenza. E ha consigliato appunto il profilo di Chiesa che l’ex dirigente bianconero ha preso dalla Fiorentina per portarlo a Torino. Insomma, tutti gli incastri portano al possibile passaggio in Premier League.