Faccia a faccia e blitz decisivo in Inghilterra: Roma-Chiesa ha una sola corsia

In attesa dell’arrivo di Matias Soulé di questa sera, in casa Roma bisogna registrare delle importanti novità su Federico Chiesa.

La Roma di Daniele De Rossi ha perso l’amichevole di ieri contro il Tolosa con il risultato di 0-1. Il gol decisivo è stato realizzato al 35’ da Yann Gboho. Archiviata la sfida contro i francesi, i giallorossi sono attesi dal match di sabato prossimo contro l’Olympiacos.

Tuttavia, in casa giallorossa a tenere banco in queste ultime ore è sicuramente il calciomercato. Basti pensare che in serata, esattamente alle ore 21.00, Matias Soulé arriverà nella Capitale.

C’è tantissima attesa nell’ambiente capitolino per l’arrivo dell’argentino, preso a titolo definitivo dalla Juventus per circa 30 milioni di euro. Ma oltre a Matias Soulé, Daniele De Rossi potrebbe abbracciare un altro giocatore bianconero: Federico Chiesa. Proprio su quest’ultimo bisogna segnalare delle importanti novità.

Calciomercato Juve, domani faccia a faccia tra Chiesa e Thiago Motta: la Roma attende

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, con la ripresa degli allenamenti del team bianconero, nella giornata di domani ci sarà un faccia a faccia molto atteso tra Federico Chiesa e Thiago Motta. L’ex tecnico del Bologna, dunque, dovrebbe ribadire al calciatore che è un punto chiave nei suoi piani.

La Juve, infatti, non ha nessuna intenzione né di perdere a zero Chiesa e né di rinnovargli il contratto che scadrà nel 2025. La situazione del calciatore, quindi, sembra essere molto chiara. La Roma, dunque, potrebbe approfittare nei prossimi giorni di questa volontà da parte di Cristiano Giuntoli di vendere l’attaccante in questa sessione di calciomercato.

Con il possibile arrivo di Federico Chiesa, visto l’arrivo di Soulé e quello probabilissimo di Dovbyk, Daniele De Rossi potrebbe avere a propria disposizione un super attacco. Nelle prossime ore, quindi, ci saranno sicuramente aggiornamenti importanti sul ‘destino’ dell’ex calciatore della Fiorentina.