Roma, le strade si separano: addio UFFICIALE. Non soltanto mercato in entrata per la società giallorossa. E’ anche il momento di un addio. Arriva l’ufficialità.

Non c’è soltanto una Roma che acquista grandi campioni. C’è anche una Roma che qualche campione lo perde. E soprattutto non c’è soltanto una Roma maschile, ma anche una Roma Femminile. Forte, ambiziosa e vincente.

Anche nella Roma femminile, però, vi sono gli addii. Il momento in cui si deve salutare una campionessa che ritorna da lì dove era arrivata soltanto un anno e mezzo fa. La svedese Alva Selerud, classe 2000, ritorna nella sua Svezia. Ai pochi che non la conoscono ama descriversi così: “Posso giocare come ala molto offensiva, terzino sinistro oppure esterno di sinistra. Mi piace sfidare le avversarie nell’uno contro uno e soprattutto fare molti cross, cercando di arrivare sul fondo a grande velocità’“. I tifosi della Roma l’hanno amata ed ammirata anche per queste sue caratteristiche. Per questo ‘tutti’ i tifosi della Roma, oggi, sono un po’ più tristi.

Il saluto della Roma

La Roma si congeda da Alva Selerud. La calciatrice svedese viene accolta a braccia aperte dal Bk Häcken con un comunicato ufficiale:

Alva Selerud è pronta per il BK Häcken. Arriva dall’AS Roma e il suo accordo con noi si estende fino alla stagione 2026. Alva Selerud ha iniziato la sua carriera nell’IFK Norrköping prima di passare al Linköping FC nel 2017. Ha fatto parte del club svedese per cinque anni prima di trasferirsi all’AS Roma. Alva gioca sulla fascia sinistra e nell’ultimo anno è stata impiegata come terzino sinistro. Grazie alla sua incredibile determinazione è riuscita ad adattarsi rapidamente, come se avesse sempre fatto quel ruolo. Lo scorso autunno è tornata in prestito al Linköping FC e ha giocato lì fino alla penultima giornata prima della pausa estiva. Nell’edizione di quest’anno della OBOS Damallsvenskan Alva Selerud ha giocato 13 partite, nelle quali ha segnato un gol e fornito un assist. Alva si adatta al nostro modo di giocare con terzini molto offensivi. Ha un buon fisico e un mancino di livello assoluto, fornirà molti assist’, dice Christian Lundström, responsabile della squadra femminile”.