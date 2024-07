Soulé è a Roma, inizia l’avventura dell’argentino in giallorosso | FOTO e VIDEO ASRL

Da pochi istanti è atterrato l’aereo che ha portato Matias Soulé a Fiumicino. Nella giornata di domani l’argentino si sottoporrà alle visite mediche di rito

La Roma abbraccia Matias Soulé. Dopo essere partito nel tardo pomeriggio da Caselle, l’argentino è arrivato a Fiumicino intorno alle 22. Accolto da un centinaio di tifosi della Roma festanti, Soulé si sottoporrà domani alle visite mediche di rito prima di apporre la firma sul suo nuovo contratto. Ad accoglierlo il DS Ghisolfi, il cui arrivo è stato accolto da cori, applausi e richieste di mercato di un popolo che si sta accendendo per gli ultimi giorni di fuoco della Roma sul mercato.

Voluto espressamente da Daniele De Rossi per puntellare le ali della Roma, Soulé aveva scelto ormai da tempo la sua destinazione, rifiutando le altre proposte provenienti dalla Premier League. Dopo aver mosso i primi passi nella Capitale, non più da turista, Soulé sarà atteso dalle visite mediche di rito al termine delle quali sarà depositato il suo contratto con tanto di comunicati ufficiali. L’attesa è finalmente finita: in attesa di Dovbyk, per il quale si stanno limando gli ultimi dettagli con il Girona per arrivare alla quadra definitiva, la Roma accoglie Matias Soulé.