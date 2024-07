Calciomercato Roma, addio UFFICIALE e pioggia di milioni per i Friedkin

Addio Serie A e incasso UFFICIALE Roma: adesso c’è anche il comunicato. Da una capitale all’altra, attesa Friedkin.

Continuano ad essere numerose le questioni in grado di infiammare le attenzioni degli addetti ai lavori della Roma, fino a questo momento distintisi per un calciomercato ben oculato e contraddistinto da un’impennata di eventi e trattative soprattutto nel corso degli ultimi giorni. Ghisolfi e colleghi, dopo aver regalaro a De Rossi il centrocampista Le Fèe, hanno iniziato ad avanzare dialoghi e affondi anche per altri reparti, avanzando in modo netto in scenari inattesi.

Tra questi, sicuramente va segnalato quello relativo a Matias Soulé, approdato nella giornata di ieri, domenica 28 luglio, nella Capitale e prossimo a corroborare un attacco che potrebbe a breve abbracciare un altro altisonante profilo quale quello di Artem Dovbyk. La rosa, ad ogni modo, necessita di ulteriori migliorie e interventi, soprattutto sulla fascia destra e su una corsia offensiva mancina che potrebbe presto regalare ulteriori novità.

Calafiori all’Arsenal, adesso è anche UFFICIALE: i Friedkin attendono l’incasso

L’attenzione di quest’ultima fase, però, ha anche interessato i margini di manovra dei Friedkin che, dopo aver condotto già in passato delle nobili campagne acquisti, hanno fin qui potuto operare con ulteriori libertà, anche alla luce di una programmazione ben mirata. Come già raccontatovi, il programma di Ghisolfi e colleghi è stato basato soprattutto su un’epurazione tattica ed economica, con nuovi incassi che potrebbero ben presto arrivare.

In particolar modo, dopo la netta plusvalenza Aouar e un allontanamento massiccio di stipendi a dir poco pesanti, la Roma potrebbe presto vedersi versare una discreta fetta degli incassi del Bologna, provenienti dalla cessione di Calafiori. Il difensore ex Roma, grazie alle condizioni accordate con il Basilea ai tempi del suo addio alla Capitale, frutterà ben presto una linfa economica per il suo passaggio ufficiale all’Arsenal.

Il club londinese ha da poco annunciato il suo approdo, tramite un comunicato ufficiale, di seguito riportato.

https://www.arsenal.com/news/riccardo-calafiori-signs-arsenal