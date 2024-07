Calciomercato Roma, doppio muro per il sì: colpo di coda Ghisolfi

Oltre all’arrivo nella Capitale di questa sera da parte di Matias Soulé, per la Roma di De Rossi e Ghisolfi ci sono altre ottime notizie in sede di calciomercato.

La Roma di Daniele De Rossi è stata sconfitta dal Tolosa nell’amichevole di ieri. Ma l’attenzione dei tifosi giallorossi è tutta rivolta verso il calciomercato. Le prossime ore, di fatto, saranno davvero caldissime per il team capitolino.

Basti pensare che oggi è la giornata dell’arrivo nella Capitale di Matias Soulé. L’argentino, infatti, atterrerà a Fiumicino questa sera, esattamente alle ore 21.00. L’acquisto dell’ex Frosinone, di fatto, è stato accolto molto positivamente dai tifosi della Roma, la quale ha speso ben 30 milioni di euro per acquistarlo dalla Juventus.

Una volta archiviato l’arrivo di Matias Soulé, Florent Ghisolfi chiuderà anche l’arrivo del calciatore Artem Dovbyk. Alla Roma, di fatto, mancano solo gli ultimi dettagli per l’arrivo dal Girona dell’attaccante centrale. Tuttavia, in attesa di ulteriori aggiornamenti sul bomber ucraino, in casa giallorossa ci sono degli aggiornamenti su un altro profilo seguito dal direttore sportivo francese: Gabriel Sara.

Calciomercato Roma, difficoltà del Leeds per prendere Gabriel Sara del Norwich: ecco tutti i dettagli

Sul giocatore del Norwich, infatti, c’è sicuramente da registrare il forte interesse del Leeds che, però, sta affrontando diverse difficoltà per chiudere l’arrivo del centrocampista brasiliano. I ‘Whites’, di fatto, devono vendere prima di Georgino Rutter,ma il giocatore francese non sembra che abbia la voglia di cambiare aria.

Un altro motivo del rallentamento della trattativa tra il Leeds e Gabriel Sara è sicuramente la posizione di forza del Norwich, vista sia la possibilità di estendere il contratto del brasiliano fino al 2027 che quella di poter vendere anche altri giocatori come Aarons ed Andrew Omobamidele.