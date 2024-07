Lascia la Roma e si accasa al Milan: accordo in via di definizione

Sono ore infuocate in casa Roma sia sul fronte entrate che su quello uscite. La trattativa è ormai agli sgoccioli e potrebbe concretizzarsi già nel corso delle prossime ore

Ad un passo dal perfezionare la trattativa per Artem Dovbyk, la Roma sta guardando con molta attenzione anche al mercato delle uscite. Una situazione tutt’altro che banale lungo la quale il ds Ghisolfi è intenzionato ad orientare i suoi sforzi nel corso di settimane che si preannunciano assolutamente cruciali per i giallorossi.

In un mosaico ancora tutto da comporre, nelle ultime ore hanno preso quota anche le voci riguardanti il futuro di Davide Mastrantonio. L’estremo difensore classe ‘2004 di proprietà della Roma, nell’ultima stagione in prestito alla Pro Vercelli, sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia del Milan Futuro. A rivelarlo è lacasadiC.com, che svela come la trattativa per il passaggio del giovane estremo difensore al Milan Futuro sia ormai in via di definizione. Laddove dovesse andare in porto, questa trattativa di mercato permetterebbe a Mastrantonio di giocare nello stesso campionato nel quale ha militato fino a pochi mesi fa, la Serie C. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile, visto che con la maglia della Pro Vercelli Mastrantonio ha già collezionato quasi 1500 minuti di gioco, utili a garantire un bagaglio d’esperienza importante in una realtà tutt’altro che trascurabile. Delineata nelle sue linee essenziali, la trattativa per il trasferimento del portiere giallorosso al Milan Futuro avrebbe dunque imboccato il traguardo d’arrivo. Seguiranno aggiornamenti nel corso delle prossime ore.