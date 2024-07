Vlahovic via dalla Juventus: nero su bianco a cifra tonda

Vlahovic via dalla Juventus. Il mercato della Juventus sembra sempre più prendere le sembianze di una medaglia dalle due facce diametralmente opposte.

L’anno ‘uno’ della Juventus inizia ad incontrare le prime difficoltà. La prima uscita ‘tedesca’ e la sonora sconfitta patita contro il Norimberga hanno già fatto sorgere in ‘qualcuno’ qualche dubbio. Giuntoli e Motta, però, proseguono dritti sulla strada tracciata. Il tecnico dal campo, il direttore tecnico dalla sua scrivania.

Il mercato è il punto di riferimento della Juventus attuale e si gioca, più che mai sulle entrate e sulle uscite. E se le entrate hanno già in parte svolto il loro lavoro, sono le uscite a rappresentare un problema serio per la Juventus. Due talenti come Matias Soulé e Dean Huijsen in uscita, ed un altro profilo top, Federico Chiesa, quasi pronto ad abbandonare la Continassa. I pensieri per Cristiano Giuntoli non finiscono certo qui. Infatti anche il fulcro dell’attacco bianconero, il punto di riferimento offensivo scelto da Thiago Motta, Dusan Vlahovic, rappresenta un problema di non poco ‘conto’ per la Juventus. Il termine conto non è scelto a caso.

Vlahovic lascia la Juventus, ecco le cifre

La vicenda Vlahovic è seguita con molto interesse anche dai bookmaker che hanno quotato, addirittura, il possibile trasferimento dell’attaccante bianconero al termine di questa sessione di mercato.

Goldbet ha quotato a 10 il possibile addio di Vlahovic alla Juventus. Quota alta che lascia intendere come gli scommettitori non credano molto a questa soluzione estrema dell’attaccante serbo. Ma è davvero impensabile un separazione? Dusan Vlahovic, classe 2000, ha il contratto in scadenza a giugno del 2026, ma dall’inizio di questa stagione l’ingaggio dell’attaccante serbo supererà i 10 milioni di euro netti annui, cifra non più sostenibile dalla nuova politica gestionale della Juventus. Da settembre in poi ogni occasione sarà buona per tentare di far sedere allo stesso tavolo Giuntoli e l’entourage dell’attaccante al fine di intavolare una trattativa che possa condurre ad un prolungamento del contratto di Vlahovic con annessa spalmatura dell’ingente ingaggio. I primi tentativi, nel recente passato, non hanno fatto trapelare aperture in tale direzione. Il rinnovo, e relativa spalmatura, è la strada ‘obbligata’ che la Juventus intende perseguire per non arrivare a giugno 2025 con l’attaccante di punta, e pagato un’enormità, ad un solo anno dalla scadenza.