Addio Roma dopo un solo anno: firma UFFICIALE con l’Inter

Addio Roma, adesso è ufficiale: dopo un solo anno in giallorosso lascia la Capitale. Rimane in Serie A. Ecco la formula dell’affare

Ve lo avevamo anticipato un poco di tempo fa, adesso è anche ufficiale l’addio alla Roma dopo solamente una stagione. Ma in tutto questo c’è una novità e anche bella importante, visto che cambia la formula dell’operazione. Sì, perché se fino al momento si è parlato di prestito, adesso le cose sono davvero cambiate e va via a titolo definitivo.

Un solo anno in giallorosso, dove ha fatto in tempo a vincere sia lo scudetto che la Coppa Italia. Non da assoluta protagonista, anche per via di qualche problema fisico di troppo, ma sicuramente quando è stata chiamata in causa ha sempre risposto alla grande, giostrando bene in mezzo al campo. Ma la Roma, evidentemente, ha altri obiettivi in testa e quindi ha deciso di cederla.

Addio Roma, ufficiale: Tomaselli all’Inter

Parliamo della centrocampista Martina Tomaselli, che è ufficialmente una nuova calciatrice dell’Inter dove ritroverà il tecnico che l’ha lanciata al Sassuolo, l’ex attaccante della Serie Gianpiero Piovani. Come detto l’affare è stato ufficializzato poco fa da parte della Roma, sottolineando anche la formula: non più un addio temporaneo, ma un addio a titolo definitivo.

Sono molti gli affari che il club giallorosso sta chiudendo con l’Inter in questa sessione di mercato: prima è toccata a Thogersen fare il percorso inverso, visto che è passata dal nerazzurro al giallorosso. Così come anche Martina Pandini, che è stata inserita nell’affare che nello scorso mese di gennaio ha portato Annamaria Serturini a Milano. Adesso quest’altra operazione, con la sensazione che potrebbe anche non essere finita qui. Vedremo quello che succederà nel corso delle prossime ore.