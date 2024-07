Fa tutto Nico Williams: colpo di scena Juventus

Juventus all’angolo e senza ali: l’affare dell’estate salta e potrebbe di conseguenza far cambiare gli obiettivi bianconeri. La situazione

Il colpo dell’estate, non in Italia in questo caso, potrebbe saltare. E di mezzo ci va anche la Juventus, ovviamente, che ha messo nel mirino un giocatore sulla corsia per andare a sostituire Federico Chiesa. Sì, la pista non è una di quelle caldissime al momento ma rimane decisamente in piedi per un paio di motivi che andremo a spiegare. Ma partiamo dalla notizia.

Secondo il giornalista spagnolo Daniel Sobis, Nico Williams, che sembrava ad un passo dal vestire la maglia del Barcellona il prossimo anno, dovrebbe rimanere comunque all’Athletic Bilbao anche nella prossima stagione. E cosa c’entra la Juventus in tutto questo? Adesso ve lo spieghiamo, perché la situazione è ingarbugliata e potrebbe costringere Giuntoli a cambiare decisamente obiettivo.

Il Barcellona ritorna su Sancho

Nelle scorse settimane si è parlato moltissimo di un interesse bianconero nei confronti di Jadon Sancho, esterno del Manchester United, che ha chiuso la scorsa stagione al Borussia Dortmund dove, grazie anche al suo contributo, è arrivato in finale di Champions League. La pista era caldissima, adesso un poco di meno perché le cose un poco si sono aggiustate dentro lo United. Ma Giuntoli non lo ha mai perso di vista.

Ma adesso l’affare si complica e anche molto, soprattutto perché il Barcellona potrebbe ripiombare sull’inglese che è sempre stato il piano B. L’impossibilità di arrivare a Nico Williams costringe Flick, nuovo allenatore degli spagnoli, a trovare una soluzione alternativa e l’unica al momento in piedi è proprio quella che porta a Sancho. Con la Juventus che potrebbe quindi andare verso altre soluzioni, non poco economiche, come Galeno del Porto – che sembra quello più avanti al momento – o come Adeyemi del Borussia Dortmund. Ma servono un bel po’ di milioni di euro per chiudere queste operazioni.