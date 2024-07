Jackpot Milan, via libera e annuncio UFFICIALE

Giungono novità in merito alle operazioni più chiacchierate dell’estate italiana. Ecco le ultime in merito al Milan di Fonseca

Mancano poche ore al giro di boa della sessione estiva del calciomercato, che, per ora, non ha rispettato le aspettative di tifosi e appassionati della massima lega italiana, i quali si sarebbero aspettati di veder compiuta in poche settimane la tanto decantata rivoluzione delle big che avrebbe fatto tremare i vertici della corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi. La realtà è che, per ora, al netto dei cambi di allenatore compiuti da Milan, Juventus, Roma, Lazio e Napoli, non vi sono stati colpi di mercato spacca mascella, ad esclusione della tanto chiacchierata operazione Soulé.

Il fantasista argentino, considerando anche quanto promesso da Ghisolfi per le prossime settimane (ovvero l’approdo di un centravanti di pregio e la ristrutturazione di una fase difensiva indubbiamente scricchiolante), parrebbe inaugurare una nuova stagione romanista, fatta di giovani e qualità.

Il resto delle big nostrane, al netto di qualche piacevole colpo (come Thuram alla Juventus o Morata al Milan), sembrerebbe aver trattenuto i colpi più altisonanti per la seconda parte del calciomercato, durante la quale i tifosi si aspettano operazioni in grado di fornire ai nuovi allenatori degli organici all’altezza delle aspettative, ma soprattutto compatibili con le velleità dei rispettivi tecnici. Il Milan di Fonseca è senza dubbio alcuno tra i club a cui l’opinione pubblica riserva aspettative di un certo tipo e, difatti, nelle scorse ore i vertici di Milanello si sono adoperati per accelerare su diversi fronti.

Il Monaco ribadisce la soglia di entrata per l’affare Fofana: Fonseca trema

Il nome che più di tutti sta caratterizzando i dibattiti tra le vie di Milano è senza dubbio alcuno quello di Youssouf Fofana, attuale centrocampista dell’AS Monaco e rinomata preda desiderata dai diavoli rossoneri. Si tratta di un elemento in cui quantità e qualità convivono felicemente, grazie alle evidenti doti fisiche e alla sorprendente disinvoltura con la palla tra i piedi in fase di impostazione.

Fonseca stravede per lui, ma nel corso delle ultime ore è emersa una prospettiva che mal si sposa alle velleità dell’allenatore portoghese. Difatti, come riportato da Fabrizio Romano sul proprio account X(Twitter), il direttore del Monaco, tal Thiago Scuro, avrebbe ribadito perentoriamente la soglia di denaro per cui il Monaco valuterebbe l’uscita del classe ’99.

Si parla di un minimo di 25 milioni di euro, e, nel caso in cui non dovessero essere offerti, il direttore del Monaco ci tiene a specificare che la permanenza di Fofana non sarebbe una prospettiva da escludere a priori. Ricordiamo che nel recente passato furono già rifiutate le offerte recapitate sulle scrivanie francesi dal West Ham.