Offerta Roma per Dovbyk: il Girona ha già risposto

Ecco le ultime in merito alla chiacchierata trattativa tra Girona e Roma per Artem Dovbyk

La rivoluzione di Florent Ghisolfi all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini è in atto e, mentre Matias Soulé si prepara ad apporre la sua firma sul nuovo contratto con i giallorossi, il nuovo direttore tecnico d’oltralpe prosegue senza soluzione di continuità l’assemblaggio di un organico in grado di fornire a Daniele De Rossi elementi dotati di fame e qualità.

Impossibile per tifosi e appassionati non porre particolare attenzione al ruolo del centravanti, che, fino a prova contraria (anche se il calcio moderno ci ha insegnato come spesso i ruoli possano divenire relativi), è il componente della rosa con il compito di insaccare il pallone in rete.

Attenzione però… perché DDR parrebbe aver richiesto un attaccante certamente portato alle mere statistiche, ma anche e soprattutto in grado di abbinare alla finalizzazione una particolare propensione al dialogo con i propri compagni, il che presuppone una discreta disinvoltura con il pallone tra i piedi. Ecco che, come racconta negli scorsi giorni, il nome di Artem Dovbyk appare particolarmente conforme a tale descrizione. Ecco le ultime sulla trattativa tra Roma e Girona.

La risposta del Girona alla Roma: gli spagnoli chiedono 35 milioni più bonus

Negli scorsi giorni è divenuto evidente come il bomber ucraino abbia rotto i rapporti con l’Atletico Madrid del cholo Simeone (precedentemente designato come il favorito all’acquisizione del cartellino del raffinato bomber) e, di conseguenza, la Roma sia divenuto il club più quotato per divenire la nuova casa del classe ’97. Vi sono tuttavia delle precisazioni da compiere sulla trattativa economica ancora in atto.

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio sul proprio account X(Twitter), il Girona avrebbe risposto alle offerte della Roma. I vertici spagnoli hanno controbattuto con una richiesta di 35 milioni di euro più 5 di bonus. Nelle prossime ore avverranno le relative trattative, che potrebbero portare ad un prezzo finale intorno ai 32-33 milioni più bonus.