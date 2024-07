Destinazione accettata e addio Roma: plusvalenza immediata

Addio Roma, destinazione scelta e unica accettata. Ghisolfi pronto a incassare di nuovo per poi andare all’assalto dell’esterno che manca in difesa

L’affare in uscita si fa, senza dubbio. Anche se cambia totalmente la destinazione. Sembrava ad un passo dall’andare a giocare in Arabia Saudita, ma poi il club giallorosso non ha trovato l’accordo. E allora ecco che si sono aperte le strade verso un altro campionato.

Le informazioni che sono state riportate da Fabrizio Romano vanno verso questa direzione: la Roma e Jan Oliveras, terzino 20enne che lo scorso anno ha giocato la finale del campionato primavera purtroppo persa contro il Sassuolo, è al passo d’addio. Ha rifiutato tutte le destinazioni che gli sono state proposte, ma una sola è andata a buon fine. Ha deciso di accettare un progetto sicuramente importante per i giovani, visto che da quel club sono usciti diversi ragazzi che poi hanno fatto benissimo nel corso della propria carriera.

Addio Roma, Oliveras alla Dinamo Zagabria

La destinazione scelta porta in Croazia, alla Dinamo Zagabria. Questo svela il giornalista che non parla, comunque, di quelle che sono le cifre dell’addio. Alcune settimane fa si è parlato di un affare di 6 milioni di euro, più o meno, ma le cose poi non sono andate in questo modo. Oliveras quindi era rimasto a Trigoria in attesa di una nuova sistemazione, che a quanto pare è stata trovata.

Ghisolfi quindi spera di piazzare un’altra plusvalenza importante che gli potrebbe dare ulteriore benzina sul mercato per andare a chiudere i colpi mancanti. In attesa di novità per quanto riguarda Dovbyk che potrebbero arrivare nello spazio di poco tempo, serve ancora un esterno desto che possa aiutare Celik per tutta la durata della prossima stagione. In attesa, infine, anche di piazzare Karsdorp, ormai fuori del tutto dal profetto firmato Daniele De Rossi.